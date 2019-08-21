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كلب مات بعد دقائق حزنا على وفاة صاحبه الشاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن كلبا ضرب مثالا كبيرا في الوفاء والمحبة، إذ مات بعد دقائق من رحيل صاحبه الشاب الذي توفي بعد معاناة مع مرض السرطان.



وأوضحت الصحيفة أن الكلب قضى بعد نحو ربع ساعة من وفاة الشاب سيتوارث هتشيسون البالغ من العمر 25 عاما.


وكان هتشيسون قد قضى ثمانية أعوام في علاج الورم السرطاني الذي أصاب الدماغ، وأمضى رحلة علاج طويلة، لكن السرطان انتشر في عظامه قبل أن يتوفى.



 وبعد دقائق معدودة قضى كلبه من وهو نوع البولدوغ الفرنسي.


وقالت فيونا كوناغان والدة الشاب الراحل: "نيرو كان دائمًا مع ابني وكان متعلقًا بشدة به"،


وأضافت الأم المكلومة: "كان ستيوارث صاحب شخصية محبوبة من الجميع ، وكان يعشق كلبه بشدة ويلعب كثيرًا معه رغم مرضه، وأعتقد أن الكلب لم يتحمل رحليه وأراد المضي معه".




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