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إليسا تصدر أول تعليق بعد "عاصفة الاعتزال"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خلف إعلان إليسا، الاثنين، قرار اعتزالها العالم الفني صدمة وسط جمهورها ومتابعيها، حيث جاء بشكل مفاجئ وغير متوقع، مما استدعى تعليقا عاجلا من الفنانة اللبنانية.



وكانت إليسا نشرت، الاثنين، عبر حسابها على تويتر: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة (..) هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية".


وأضافت "أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة بذلك فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا".


ومباشرة بعد هذا الإعلان، تلقت الفنانة اللبنانية كما هائلا من الدعم والتشجيع، ورسائل تدعوها للعدول عن قرارها.


والثلاثاء، نشرت إليسا تغريدة جديدة قالت فيها "كل ما يمكنني أن أقوله الآن، إنني أحبكم من القلب يا أحسن جمهور.. لا تنسوا أن هناك ألبوما جديدا قادما في القريب العاجل".


يذكر أن للفنانة إليسا الكثير من المواقف السياسية الجريئة التي أثارت عاصفة جدل على المنصات الاجتماعية، وفي الوقت الذي رحب فيه البعض بالآراء الجريئة، قال منتقدون إن على الفنان أن يتلزم الحياد احتراما لجمهوره الذي ينتمي إلى تيارات عدة.




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