حذرت دراسة علمية جديدة الحوامل من شرب المياه التي تحتوي على مادة الفلورايد، لما تنطوي عليه من مخاطر على أجنتهن.

وتضيف دول في العالم مثل الولايات المتحدة الفلورايد إلى المياه، لكون ذلك يقلل من احتمال الإصابة بتسوس الأسنان وللوقاية من الأمراض السنية.لكن دراسة كندية، نشرت وكالة "رويترز"، الاثنين، بعض تفاصيلها تشير إلى أن الحوامل اللاتي يشربن المياه المخلوطة بالفلورايد خلال الحمل، يخاطرن بمعدل ذكاء أطفالهن.وبحثت الدراسة التي أعدها علماء في جامعة يورك بتورونتو في استهلاك الحوامل للفلورايد وتأثير ذلك على مواليدهن حتى عمر 3 أو 4 سنوات.وقالت إن التأثير السلبي كان واضحا على المواليد الذكور، أما الإناث فكان الأمر مختلفا، إذ أظهرت زيادة في معدل الذكاء "إي كيو"، لكنها لم تكن ذا دلالة إحصائية، مما يعني ان الأمر حصل بالصدفة.