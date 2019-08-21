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البطاطس: فوائد عظيمة.. تعزز صحة القلب وتحمي العظام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعد البطاطس من أكثر الخضراوات انتشارا حول العالم وحضورا في موائد الطعام، بفضل مذاقها اللذيذ ومنافعها الصحية.



وتفيد الدراسات بأن للبطاطس قيمة غذائية مهمة، تختلف نجاعتها حسب نوعها وطريقة طهيها، فيما يحذر الخبراء من القلي، على اعتبار أنه يزيد كمية السعرات الحرارية والدهون فيها.


وتحتوي حبة متوسطة من البطاطس المشوية على 161 سعرة حرارية و0.2 غرام من الدهون و4.3 غرام من البروتين و36.6 من الكربوهيدرات، وفق ما ذكر موقع "ويب طب".


وتضمن الحبة الواحدة من البطاطس لمستهلكها 28 في المئة من الحصة اليومية لـ"فيتامين سي" و27 في المئة من الحصة اليومية للبوتاسيوم و12 في المئة من حصة المغنيزيوم اليومية.


فوائد البطاطس

ويقول الخبراء إن تناول البطاطس يعود بالعديد من المنافع على صحة الإنسان:


1- حماية العظام: تحتوي البطاطس على الكثير من المغذيات الضرورية والمفيدة لصحة العظام، مثل الحديد والفسفور والكالسيوم.


2- تعزيز صحة القلب: تضم البطاطس كمية مهمة من الألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين سي وب 6، وجميعها تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض.


3- خفض خطر الإصابة بالسرطان: من أهم فوائد البطاطس أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان، وذلك من خلال احتوائها على الفولات، الذي يلعب دورا مهما في إصلاح الشيفرة الوراثية المتضررة في الجسم ومنع الخلايا السرطانية من الانتشار.


4- ضبط مستويات ضغط الدم: يساعد البوتاسيوم في توسيع الأوعية الدموية والحفاظ على استرخائها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مستويات ضغط الدم.


ومن بين الفوائد الأخرى للبطاطس والتي ذكرها موقع "ويب طب"، أنها تخفض خطر الإصابة بالالتهابات وتحمي من الإصابة بالإمساك، كما تعزز عملية الهضم في الجسم.




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