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نشرت الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الثلاثاء، رسالة نصية...
أفادت قناة العربية انه تم قصف مخزن للعتاد تابع لميليشيات حزب الله العراقي في...
أوضحت النائبة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، وهي من أصول فلسطيني، رشيدة طليب،...
أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، أن...
قال مرشح الرئاسة الأميركية السيناتور بيرني ساندارز، إنه لا يمكن السكوت على...
أعلنت سلطات جزر الكناري الإسبانية، اليوم ، أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب حريق غابات...
تحدثت العضو في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب، عن ذكرياتها المتعلقة بزيارتها...
أعلنت الباراجواي إدراج حزب الله اللبناني وحركة حماس على قائمة المنظمات...
حذرت إيران، الولايات المتحدة من تداعيات محاولة احتجاز الناقلة الإيرانية في...
ناقش مجلس النواب الأردني في اجتماعه الطارئ اليوم ما يتعرض له المسجد الأقصى...