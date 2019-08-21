أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم ، أن تركيا مددت حتى 30 أكتوبر المهلة الممنوحة للاجئين السوريين غير المسجلين في إسطنبول لمغادرة المدينة، أو مواجهة الترحيل القسري.

وكان حاكم إسطنبول قال الشهر الماضي إن السوريين المسجلين في أقاليم أخرى عليهم العودة إلى تلك الأقاليم بحلول 20 أغسطس.وتزايدت أعداد السوريين في إسطنبول بشكل كبير، إذ يصل عددهم إلى أكثر من نصف مليون شخص. وإسطنبول أكبر المدن التركية ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.وفي حديث تلفزيوني مع محطة "خبر ترك" في وقت متأخر الثلاثاء، قال صويلو إنه جرى تمديد المهلة حتى 30 أكتوبر، وإنه سيتم السماح للذين يغادرون إسطنبول بإعادة توطينهم وتسجيلهم في أي إقليم آخر، باستثناء إقليم أنطاليا الجنوبي، موضحا أن الإقليم لن يستقبل المزيد من المهاجرين السوريين.