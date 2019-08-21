برشلونة, يساوم, سان, جيرمان, بعرض, جديد, لضم, نيمار,

أكد تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، أن برشلونة قدم عرضًا جديدًا لباريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكانت العديد من التقارير أكدت أن سان جيرمان رفض العرض الأخير لبرشلونة، بشأن ضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل مقابل 150 مليون يورو.وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن برشلونة عرض على سان جيرمان ضم نيمار لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء عقب الموسم الثاني.وسيحصل سان جيرمان وفقًا للعرض الجديد على قيمة الإعارة لمدة موسمين، قبل أن يستعيد جزءًا كبيرًا من الأموال التي دفعها لضم نيمار (222 مليون يورو).ويتيح العرض الأخير الفرصة أمام برشلونة لتجهيز أموال ضم نيمار، كما أنه يضمن لسان جيرمان مواصلة استثماراته، لأنه تأكد من حصوله على عائد مرتفع من بيع اللاعب البرازيلي بوضع شرط الشراء الإلزامي.ويستطيع برشلونة التحرك لشراء نيمار في الصيف المقبل مباشرة، إذا توافرت لديه الأموال، وتأكد من أن اللاعب البرازيلي لا يزال يتمتع بقيمته الفنية.