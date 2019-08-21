تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-21 12:12:31 رضيعة من ابو سنان ابتلعت خاتما وهي تأكل كعكة وتقيأته |  2019-08-21 12:10:50 الافراج عن المشتبه من دير الاسد بقتل الكناوي بشار حكروش |  2019-08-21 12:00:50 البطاطس: فوائد عظيمة.. تعزز صحة القلب وتحمي العظام |  2019-08-21 12:00:29 إسطنبول تمدد مهلة "ترحيل السوريين" |  2019-08-21 11:47:06 المعلمون يعلنون نيتهم الاضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية |  2019-08-21 11:40:00 اصابة متوسطة لعامل من ام الفحم سقط في ورشة برمات جان |  2019-08-21 11:07:06 اصابة رجلين من كفرقرع احدهما جراحه بالغة والاخر متوسطة جراء تعرضهما لاطلاق نار في برديس حنا |  2019-08-21 11:00:02 50 عاماً على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك |  2019-08-21 10:34:26 أسرى حماس يجرون أول مكالمة هاتفية مع أهاليهم |  2019-08-21 09:59:25 جمعية حقوق المواطن في رسالة عاجلة لرئيس بلدية ام الفحم- تراجع عن قرار الغاء حفل تامر نفار في المدينة |  2019-08-21 09:46:12 6 سنوات سجن والتهمة "سرقة رمال" من الشاطئ |  2019-08-21 09:38:24 صور - الذكريات الاخيرة لشهيدة العلم المرحومة ايه نعامنه من عرابة خلال رحلتها الى اثيوبيا ضمن الوفد الدراسي |  2019-08-21 09:29:57 ضبط أسلحة وذخيرة في طمرة واعتقال مشتبهين |  2019-08-21 05:56:34 رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لأبيها |  2019-08-21 05:47:18 الطقس - إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة يساوم سان جيرمان بعرض جديد لضم نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، أن برشلونة قدم عرضًا جديدًا لباريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.



وكانت العديد من التقارير أكدت أن سان جيرمان رفض العرض الأخير لبرشلونة، بشأن ضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل مقابل 150 مليون يورو.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن برشلونة عرض على سان جيرمان ضم نيمار لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء عقب الموسم الثاني.


وسيحصل سان جيرمان وفقًا للعرض الجديد على قيمة الإعارة لمدة موسمين، قبل أن يستعيد جزءًا كبيرًا من الأموال التي دفعها لضم نيمار (222 مليون يورو).


ويتيح العرض الأخير الفرصة أمام برشلونة لتجهيز أموال ضم نيمار، كما أنه يضمن لسان جيرمان مواصلة استثماراته، لأنه تأكد من حصوله على عائد مرتفع من بيع اللاعب البرازيلي بوضع شرط الشراء الإلزامي.


ويستطيع برشلونة التحرك لشراء نيمار في الصيف المقبل مباشرة، إذا توافرت لديه الأموال، وتأكد من أن اللاعب البرازيلي لا يزال يتمتع بقيمته الفنية.




كلمات متعلقة

برشلونة, يساوم, سان, جيرمان, بعرض, جديد, لضم, نيمار,

تابعونــا

رونالدو: الطعن في شرفي جعلني أمر بأصعب عام في حياتي رونالدو: الطعن في شرفي جعلني أمر بأصعب عام في حياتي 2019-08-21 | 10:52:58

أكد كريستيانو رونالدو في مقابلة عرضها التلفزيون البرتغالي أمس، أن عام 2018 كان...

باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة لضم نيمار باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة لضم نيمار 2019-08-21 | 09:47:08

كشفت شبكة "ESPN" الرياضية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان سترفض عرض نادي برشلونة...

سببان فنيان وثالث اقتصادي وراء تجاهل ليفربول لكوتينيو سببان فنيان وثالث اقتصادي وراء تجاهل ليفربول لكوتينيو 2019-08-20 | 22:24:39

أفادت تقارير إنجليزية بأن ليفربول لم يكن مهتمًا أبدًا بإعادة لاعبه السابق فيليب...

صلاح: أحب كرة القدم بأخطاء الحكام.. والفار سيمنحني ركلات الجزاء صلاح: أحب كرة القدم بأخطاء الحكام.. والفار سيمنحني ركلات الجزاء 2019-08-20 | 18:47:19

علّق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على تطبيق تقنية الفيديو المساعد مؤخرًا في...

سان جيرمان يرسل خبرًا سارًا لبرشلونة سان جيرمان يرسل خبرًا سارًا لبرشلونة 2019-08-20 | 17:21:23

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن خبر سار بشأن احتمالية عودة البرازيلي...

مانشستر يونايتد يصدر بيانًا بشأن بوجبا مانشستر يونايتد يصدر بيانًا بشأن بوجبا 2019-08-20 | 15:05:19

أصدر نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن نجمه الفرنسي بول بوجبا،...

سواريز يدخل لائحة طلبات يوفنتوس سواريز يدخل لائحة طلبات يوفنتوس 2019-08-20 | 13:00:12

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز...

صلاح: أريد أن أصبح رمزًا.. وهذ حقيقة اعتزالي دوليًا صلاح: أريد أن أصبح رمزًا.. وهذ حقيقة اعتزالي دوليًا 2019-08-20 | 12:00:31

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن سبب فشل الفراعنة في نهائيات...

مدرب سان جيرمان يصدم نيمار: لن يرحل إن لم نجد بديلا له مدرب سان جيرمان يصدم نيمار: لن يرحل إن لم نجد بديلا له 2019-08-20 | 10:36:55

أصر المدرب الألماني لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخيل، على أن فريقه لن يسمح...

رونالدو يشتري صمت متهمته بالاغتصاب بثمن باهظ رونالدو يشتري صمت متهمته بالاغتصاب بثمن باهظ 2019-08-20 | 09:15:32

كشف موقع TMZ أن بحوزته وثائق تثبت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids موظفو بلدية طمرة اعتصام امام اعتداء ممتلكات مظاهرة رفع شعاراتمعلمة مدرسة النقب ممارسة الجنس اعتقال بشبهة طالب قاصر تمديد اعتقال شابين يافة تنفيذ عملية طهن مجدال هعيمك سكين أول فيديو مسرب نمس باب الحارة 8 مسلسل رمضان 2016 مقطع شوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث سخنين تستضيف مكابي حيفا ستاد الدوحة رسميا السبت اولى مباريات الفريق الدوري المصادقة طرعان تستجيب اضراب عام شامل محلات تجارية مدارس طلاب مؤسسات الشرطة تحذير أوراق نقدية مزيفة خاصة 200 شيكل منتشرة محلات عديدة اعتقال شبط تزييف المحامي أحمد امارة كفر كنا شهادة الدكتوراه بحث الاراضي الفلسطينية دكتوراه جامعة حصول شاب نصراوي تهود مؤخرا يهوديا بيتح تكفا اشباع رغباته الجنسية حرق محلات مناطق اعتقال عائلة هيكل مقتل اب وابنيه منذ 4 سنوات والقاتل حر طليف زيارة اضرحة شهداء يوم الارض الخالد سخنين عرابة البطوف الطيبة كفر كنا مؤنس دبور لسعة هدف باكورة اهداف سجا ريد بول مهاجم فريق الناصرة مدينة جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات سطو محطة وقود الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com