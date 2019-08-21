برشلونة, يساوم, سان, جيرمان, بعرض, جديد, لضم, نيمار,

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أكد كريستيانو رونالدو في مقابلة عرضها التلفزيون البرتغالي أمس، أن عام 2018 كان...
كشفت شبكة "ESPN" الرياضية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان سترفض عرض نادي برشلونة...
أفادت تقارير إنجليزية بأن ليفربول لم يكن مهتمًا أبدًا بإعادة لاعبه السابق فيليب...
علّق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على تطبيق تقنية الفيديو المساعد مؤخرًا في...
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن خبر سار بشأن احتمالية عودة البرازيلي...
أصدر نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن نجمه الفرنسي بول بوجبا،...
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز...
كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن سبب فشل الفراعنة في نهائيات...
أصر المدرب الألماني لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخيل، على أن فريقه لن يسمح...
كشف موقع TMZ أن بحوزته وثائق تثبت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس...