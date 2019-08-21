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المعلمون يعلنون نيتهم الاضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية



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تعطل منظمة المعلمين الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية لدى افتتاح العام الدراسي الجديد . 


هذا ما اعلنه رئيس المنظمة قبل ظهر اليوم قائلا انه لا يمكن جعل المعلمين كيسا للملاكمة من قبل الحكومة ووزارتي المالية والتربية والتعليم التي تتجاهل المشاكل العويصة التي يواجهها المعلمون .

وترك ايريز مع ذلك الباب مفتوحا لاحتواء الازمة وقال انه يمكن تسويتها حتى مطلع الشهر المقبل. واضاف ان المعلمين يطالبون بتعويضهم على العمل في ايام السبت خلال الرحلات المدرسية وحراسة الطلاب خلال هذه الرحلات وظروف العمل المستعصية وعن الاصلاحات في التعليم الخاص




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