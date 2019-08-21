اصابة, متوسطة, لعامل, من, ام, الفحم, سقط, في, ورشة, برمات, جان,

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نقلت طفلة رضيعة (عامان) من قرية ابو سنان الى مستشفى نهاريا حيث كانت تعاني من صعوبة...
تم الإفراج عن المشتبه بقتل الشاب بشار حكروش 20 عاما من كفركنا والذي قتل قبل 4 اسابيع...
تعطل منظمة المعلمين الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية لدى افتتاح العام...
اصيب رجلان من كفرقرع , احدهما بجراح خطيرة واخر بجراح متوسطة اثر تعرضهما صباح اليوم...
تصادف، اليوم الأربعاء، الحادي والعشرين من آب، الذكرى الــ50 لإحراق المسجد الأقصى...
وافق جهاز المخابرت (الشاباك)، على السماح لأسرى حركة حماس من قطاع غزة بإجراء...
تموضح نتائج مقياس المساواة الجندية التي نشرتبالأمس من قبل مفوضية خدمات...
جاء في بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن اليوم الاربعاء :" أصدرت بلدية أم الفحم يوم...
حصل مراسل الصنارة نت صباح اليوم الاربعاء على مجموعة من الصور للمرحومة اطالبة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصل شرطة إسرائيل...