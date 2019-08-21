اصابة, متوسطة, لعامل, من, ام, الفحم, سقط, في, ورشة, برمات, جان,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100 قبل قليل بلاغ حول سقوط عامل في ورشة عمل في شارع هعمل في مدينة رمات جان.

العامل البالغ من العمر 38 عاما من مدينة ام الفحم احيل الى مشفى تل هشومير وهو مصاب باصابات متوسطة ( وفق مصادر طبية).الشرطة شلاعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.