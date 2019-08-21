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تمساح ينتقم من صياده و"يدخله" المستشفى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استطاع تمساح التخلص من الأسر بعد أن انتقم، رغم تقييده، من أحد صياديه بطريقة شرسة أدت إلى تحريره.

وذكر موقع Florida Today، أن الحادث وقع في ولاية فلوريدا عندما قام رجل يبلغ من العمر 30 عاما، مع اثنين من رفاقه، بمطارة التمساح على متن قارب.


وبعد ما قبضوا على الزاحف قيدوه وحاولوا تحميله على متن القارب، إلا أن التمساح الساخط انقض على يد الصياد وأنشب أسنانه في المعصم ملحقا أضرارا بالغة فيه ما أدى لإطلاق سراح التمساح على الفور والاتصال بالإسعاف.


وضمد رجال الطوارئ، الذين وصلوا إلى مكان الحادث، جرح الصياد ونقل إلى المستشفى على الفور وحالته الصحية الآن مستقرة.


ولم تنظر الشرطة إلى الحادث على أنه جريمة، وفق القانون الأمريكي، لأن موسم صيد التماسيح بدأ في الولاية منذ الـ 15 من أغسطس، لكنها حثت الصيادين على أخذ الحيطة والحذر لأن الزواحف خطيرة جدا.




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