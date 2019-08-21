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اصابة رجلين من كفرقرع احدهما جراحه بالغة والاخر متوسطة جراء تعرضهما لاطلاق نار في برديس حنا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب رجلان من كفرقرع , احدهما بجراح خطيرة واخر بجراح متوسطة اثر تعرضهما صباح اليوم الاربعاء لاطلاق نار من قبل مجهولين كانوا داخل سيارة في احد الشوارع الرئيسية ببرديس حنا.


وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال علاجهما هناك .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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