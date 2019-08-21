تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-21 12:12:31 رضيعة من ابو سنان ابتلعت خاتما وهي تأكل كعكة وتقيأته |  2019-08-21 12:10:50 الافراج عن المشتبه من دير الاسد بقتل الكناوي بشار حكروش |  2019-08-21 12:00:50 البطاطس: فوائد عظيمة.. تعزز صحة القلب وتحمي العظام |  2019-08-21 12:00:29 إسطنبول تمدد مهلة "ترحيل السوريين" |  2019-08-21 11:47:06 المعلمون يعلنون نيتهم الاضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية |  2019-08-21 11:40:00 اصابة متوسطة لعامل من ام الفحم سقط في ورشة برمات جان |  2019-08-21 11:07:06 اصابة رجلين من كفرقرع احدهما جراحه بالغة والاخر متوسطة جراء تعرضهما لاطلاق نار في برديس حنا |  2019-08-21 11:00:02 50 عاماً على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك |  2019-08-21 10:34:26 أسرى حماس يجرون أول مكالمة هاتفية مع أهاليهم |  2019-08-21 09:59:25 جمعية حقوق المواطن في رسالة عاجلة لرئيس بلدية ام الفحم- تراجع عن قرار الغاء حفل تامر نفار في المدينة |  2019-08-21 09:46:12 6 سنوات سجن والتهمة "سرقة رمال" من الشاطئ |  2019-08-21 09:38:24 صور - الذكريات الاخيرة لشهيدة العلم المرحومة ايه نعامنه من عرابة خلال رحلتها الى اثيوبيا ضمن الوفد الدراسي |  2019-08-21 09:29:57 ضبط أسلحة وذخيرة في طمرة واعتقال مشتبهين |  2019-08-21 05:56:34 رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لأبيها |  2019-08-21 05:47:18 الطقس - إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأرق يهدد حياتنا بأمراض قاتلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجد باحثون في معهد Karolinska بالسويد أن الأرق يمكن أن يعرّض الأفراد لخطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وفشل القلب والجلطة الدماغية.



وحلل الباحثون بيانات مأخوذة من 1.3 مليون فرد، ووجدوا أن أولئك الذين لديهم ميول وراثية للأرق، يعانون من احتمالات أعلى للإصابة بأمراض القلب.


وتستند النتائج إلى مجموعة من الأدلة، التي تربط اضطراب النوم بحالات أمراض القلب القاتلة.


وقالت الباحثة الدكتورة سوزانا لارسون: "من المهم تحديد السبب الكامن وراء الأرق وعلاجه. النوم هو السلوك الذي يمكن تغييره من خلال عادات جديدة وإدارة الإجهاد".


واستخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Circulation التابعة لجمعية القلب الأمريكية، تقنية تُعرف باسم Mendelian randomization، وهي طريقة بحث تستخدم المتغيرات الوراثية المعروفة بأنها مرتبطة بعامل خطر محتمل، مثل الأرق، لاكتشاف العلاقات مع المرض.


واختير 1.3 مليون مشارك أصحاء ومرضى يعانون من أمراض القلب والجلطة الدماغية، من 4 دراسات عامة كبرى في أوروبا، بما في ذلك البنك الحيوي البريطاني.


وحلل الباحثون 248 علامة وراثية، تسمى SNPs، تُعرف بأنها تلعب دورا في الأرق بمواجهة احتمالات الإصابة بفشل القلب والجلطة الدماغية والرجفان الأذيني.


وتبين أن الأفراد المعرضين لخطر الأرق جينيا، يزيد لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 13%، وفشل القلب بنسبة 16%، والجلطة الدماغية بنسبة 7%.


وظلت النتائج صحيحة حتى مع وجود تعديلات على التدخين والاكتئاب، التي ثبت أن لها علاقات وراثية بالأرق.


وقالت الدكتورة لارسون إن الأرق يسبب زيادة تحفيز الجهاز العصبي الودي، مصدر الجسم لتحفيز استجابة القتال، وكذلك الالتهابات. كما يزيد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وليس من الممكن تحديد ما إذا كان الأفراد المصابون بأمراض القلب، يعانون من الأرق أم لا.


وخلصت الدراسة إلى أن قلة النوم المنتظمة تعرض الناس لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري. كما يقلل الأرق من متوسط العمر المتوقع، ورُبط سابقا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وفقا لإدارة الصحة الوطنية في بريطانيا.




كلمات متعلقة

الأرق, يهدد, حياتنا, بأمراض, قاتلة,

تابعونــا

البطاطس: فوائد عظيمة.. تعزز صحة القلب وتحمي العظام البطاطس: فوائد عظيمة.. تعزز صحة القلب وتحمي العظام 2019-08-21 | 12:00:50

تعد البطاطس من أكثر الخضراوات انتشارا حول العالم وحضورا في موائد الطعام، بفضل...

إضافة هذه المادة إلى المياه تهدد ذكاء الأطفال! إضافة هذه المادة إلى المياه تهدد ذكاء الأطفال! 2019-08-20 | 18:44:50

توصلت دراسة حديثة إلى أن الفلور الموجود في مياه الصنابير في بعض البلدان قد يؤثر...

هذا ما تحتويه 5 حبات من الزيتون المملح هذا ما تحتويه 5 حبات من الزيتون المملح 2019-08-20 | 15:02:53

حذّر خبراء الصحة العامة في بريطانيا من الإفراط في تناول الزيتون المخلل، قائلين إن...

الثوم تحت الوسادة يحل مشكلات صحية عديدة !!! الثوم تحت الوسادة يحل مشكلات صحية عديدة !!! 2019-08-20 | 13:00:37

منذ القدم كان الإنسان يضع فصا من الثوم تحت وسادته عند النوم ليلا، لأنه يشكل حلا...

ماذا يفعل تناول العنب في الجسم؟.. ما هي فوائده! ماذا يفعل تناول العنب في الجسم؟.. ما هي فوائده! 2019-08-20 | 12:00:07

ماذا يفعل تناول العنب في الجسم؟، قد تكوني وأفراد أسرتك ممن يتناولون العنب ولا...

الإفراط في علاج السكري يهدد حياة المريض الإفراط في علاج السكري يهدد حياة المريض 2019-08-20 | 10:38:30

حذّرت دراسة جديدة من خطر الإفراط في تناول حقن الأنسولين وأدوية السكري الأخرى،...

10 أسباب لتناول الجوز تهمّك معرفتها 10 أسباب لتناول الجوز تهمّك معرفتها 2019-08-20 | 09:12:26

الجوز من أكثر المكسرات فائدة للجسم، وهو من الأطعمة التي تحسن الصحة العامة وينبغي...

هل تخفف حمية الكيتو من آلام الصداع؟ هل تخفف حمية الكيتو من آلام الصداع؟ 2019-08-19 | 20:39:57

فوائد جديدة لنظام الكيتو الغذائي روجت لها دراسة إيطالية مفادها أن التقليل من...

لهذه الأسباب تناول الخس بعد الـ 40 لهذه الأسباب تناول الخس بعد الـ 40 2019-08-19 | 13:45:29

الخس من الخضروات الورقية ذات الفوائد الصحية العديدة، من هذه الفوائد أنه يحتوي...

ما هي كمية العسل التي يمكن تناولها في اليوم؟ ما هي كمية العسل التي يمكن تناولها في اليوم؟ 2019-08-19 | 10:54:29

تحدث الأطباء وخبراء التغذية عن كمية العسل التي يمكن أن يتناولها الإنسان في اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الصحفي محمد القيق اعتقال اداري مستشفى العفولة اضراب طعام اسير اعتقال اداري وقفة احتجاجية تظاهرة شعارات اشكلون امطار تغمر شوارع انهيار شارع غرق سيارات انقاذ عالقون شرطة "هاتريك" رونالدو يقود ريال مدريد لتأهل تاريخي والاطاحة بفولفسبورجعرب يهود اغضان زيتون تظاهرة شعارات تعايش مظاهرة مسجاف البطوف عرابة سخنين مظاهرة ام الفحم الحركة الاسلامية الجناح الشمالي العشرات الشبان اصابة متوسطة مسن دهسه تراكتور في قرية جت حادث دهس شرطة سعاف المتابعة لجنة انتخابات رئاسة تصويت توتر الناصرة انتخاب رئيس جديد انتخاب محمد بركة رئيسا جديدا للجنة المتابعة طلاب خريجو الفوج ال 16 مدرسة قاسم غانم الشاملة أ لقاء عطاء المغار قرية مشاركة سطو مسلح على فرع بنك البريد في كريات يام نشأت ملحم تشييع جثمان جنازة عرعره فجر اليوم تسليم راهبات السلزيان الناصرة تحتفل تخريج طلابها الفوج ال 13 مشاركة واسعة أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق المغار شجرة الميلاد اضاءة احتفال مسيرة كشفية نضال حمزة طمرة حادث طرق مروع مصرع وفاة دون عمد قتل كحول ثم عكس السير اتهام شاب طبريا يافا شاب عربي فيسبوك رفع صورة مؤذية نتانياهو اطلاق سراحه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com