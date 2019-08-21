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حسين الجسمي يطلق اغنيته الجديدة دنيا - استمعوا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عمل غنائي جديد يجتمع به سمو الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد وسعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" يحمل عنوان "دنيا" طرح بعد أن تم تسجيله وتنفيذه ما بين دبي والقاهرة من ألحان وغناء حسين الجسمي نفسه، وتوزيع موسيقي للمايسترو وليد فايد، ومكساج وماستر المهندس عمرو هاشم. 


تحمل أغنية "دنيا" كلمات مؤثرة في وصف المشاعر والكثير من الأحاسيس، والذي قال فيها الأمير في مقدمتها:

صابني همٍّ كَؤودْ 

ما شكيتَهْ  للوَرى

لُذْت  بالحيّ الودودْ

وهذا كل اللي جرى

طاح حُزني في سجودْ 

وسال مع دمعي وجرى

ماغدا لهمّي وجودْ

وجرحي المُضني برى..

وقد تم طرح وعرض أغنية "دنيا" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.





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