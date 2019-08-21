حسين الجسمي يطلق اغنيته الجديدة دنيا - استمعوا

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خلف إعلان إليسا، الاثنين، قرار اعتزالها العالم الفني صدمة وسط جمهورها ومتابعيها،...
أعلنت الفنانة هيفاء وهبي الأسباب التي دفعت الفنانة إليسا إلى الاعتزال، وذلك إثر...
رد النجم كاظم الساهر على الشكوك والتساؤلات التي انتشرت في الفترة السابقة حول...
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بإعلان الفنانة اللبنانية إليسا أن...
تحدثت النجمة هيفاء وهبي عن فترة مرضها التي مرت بها في الفترة الماضية، وردت على كل...
نشرت الفنانة المصرية زينة عبر حسابها على انستغرام صورة جديدة لها وذلك بعد الاشكال...
نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها...
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فيديو جديدا لها يظهرها وهي ترعى الأغنام في...
تفاعل عدد من الاعلاميين والفنانين مع تغريدة الفنانة اللبنانية اليسا التي اعلنت...
فاجأت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بإعلانها أنها ستعتزل الغناء وطرح الألبومات...