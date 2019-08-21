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رونالدو: الطعن في شرفي جعلني أمر بأصعب عام في حياتي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد كريستيانو رونالدو في مقابلة عرضها التلفزيون البرتغالي أمس، أن عام 2018 كان الأصعب له على الصعيد الشخصي بعد اتهامه بالاغتصاب، قبل أن توقف العدالة الأمريكية إجراءات مقاضاته.



وكشف أفضل لاعب في العالم خمس مرات ومهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي راهنا لقناة "تي في إي": "2018 كان العام الأصعب على الصعيد الشخصي".


وتابع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقا "عندما يشكك الناس في شرفك فهذا جارح. يؤلم كثيرا لأنه لدي عائلة كبيرة وزوجة وطفل ذكي يفهم الكثير من الأشياء".


وقرر القضاء الأمريكي في يونيو الماضي عدم توجيه الاتهام للاعب لعدم كفاية الأدلة.


وزعمت عارضة الأزياء الأمريكية كاترين مايورغا (35 عاما)، أن رونالدو اغتصبها في 13 يونيو 2009 في غرفتها في الفندق، وأنه مارس عليها ضغوطا لتوقيع اتفاق مالي في 2010 لالتزام الصمت بشأن ما حصل.


وتوصل رونالدو (35 عاما) إلى تسوية مالية معها عقب الحادث بلغت 350 ألف دولار لتوقيع اتفاق تتعهد من خلاله بعدم الحديث عما جرى، لكنه نفى مزاعم الاعتداء الجنسي، مؤكدا عبر محاميه أنه أقام علاقة معها "برضى كامل".


وصرحت مايورغا العام الماضي أنها رغم توصلها إلى تسوية مالية مع رونالدو، شعرت بعد فترة قصيرة من عملية الاغتصاب المزعومة، بصدمة عاطفية.




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