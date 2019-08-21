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اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في برديس حنا
2019-08-21 10:47:22
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فوت شوف - اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في برديس حنا
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