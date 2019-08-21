تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-21 12:12:31 رضيعة من ابو سنان ابتلعت خاتما وهي تأكل كعكة وتقيأته |  2019-08-21 12:10:50 الافراج عن المشتبه من دير الاسد بقتل الكناوي بشار حكروش |  2019-08-21 12:00:50 البطاطس: فوائد عظيمة.. تعزز صحة القلب وتحمي العظام |  2019-08-21 12:00:29 إسطنبول تمدد مهلة "ترحيل السوريين" |  2019-08-21 11:47:06 المعلمون يعلنون نيتهم الاضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية |  2019-08-21 11:40:00 اصابة متوسطة لعامل من ام الفحم سقط في ورشة برمات جان |  2019-08-21 11:07:06 اصابة رجلين من كفرقرع احدهما جراحه بالغة والاخر متوسطة جراء تعرضهما لاطلاق نار في برديس حنا |  2019-08-21 11:00:02 50 عاماً على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك |  2019-08-21 10:34:26 أسرى حماس يجرون أول مكالمة هاتفية مع أهاليهم |  2019-08-21 09:59:25 جمعية حقوق المواطن في رسالة عاجلة لرئيس بلدية ام الفحم- تراجع عن قرار الغاء حفل تامر نفار في المدينة |  2019-08-21 09:46:12 6 سنوات سجن والتهمة "سرقة رمال" من الشاطئ |  2019-08-21 09:38:24 صور - الذكريات الاخيرة لشهيدة العلم المرحومة ايه نعامنه من عرابة خلال رحلتها الى اثيوبيا ضمن الوفد الدراسي |  2019-08-21 09:29:57 ضبط أسلحة وذخيرة في طمرة واعتقال مشتبهين |  2019-08-21 05:56:34 رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لأبيها |  2019-08-21 05:47:18 الطقس - إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في برديس حنا



  |     |   اضافة تعليق



اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في برديس حنا




كلمات متعلقة

اصابة, خطيرة, واخرى, متوسطة, باطلاق, نار, في, برديس, حنا,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مواجهات حرق اطارات القاء حجارة مدخل مدينة رهط في الجنوب الشرطةتدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية اهالي طلاب يحتجون عدم وجود اطار تعليمي ابنائهم مدرسة البيان الشاملة مدينة السجن 22 شهرا ايمان كنجو شفاعمرو الانضمام داعش سوريا مدينة محكمة انقلاب سيارة شارع شفاعمرو الناصرة بئر المكسور طرق مستشفى شرطة جلمة جنين تنفيذ عملية طعن محاولة اطلاق النار اصابة استشهاد جندي محاولة دهس جنود قرية شعب مفرق سيارة خصوصية رفع اسعار وقود الطيبي نازي هتلر فيسبوك صورة مفبركة زي ملابس ارهابي أحمد عضو الكنيست قرب المطلة اطلاق نار عسكرية قوة الجيش الاسرائيلي اضراب عام يشمل المدارس الثلاثاء مظاهرة سخنين المتابعة طرعان حريق محل ملابس نسائية اضرار اطفائية اخماد النيران بنك العمال هبوعليم فرع طبريا اضرار جسيمة اطفاء سعيد نفاع فلسطين محمود عباس يستقبل يتضامن مع السلطة الفلسطينية مصرع العامل ربيع ابو ذيبة طرعان عمل نتانيا حادث عمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com