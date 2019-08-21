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انهيار جليدي يسحق زوارق المغامرين في ألاسكا
2019-08-21 10:05:50
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انهيار جليدي يسحق زوارق المغامرين في ألاسكا
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انهيار جليدي يسحق زوارق المغامرين في ألاسكا
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