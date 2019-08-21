جمعية, حقوق, المواطن, في, رسالة, عاجلة, لرئيس, بلدية, ام, الفحم-, تراجع, عن, قرار, الغاء, حفل, تامر, نفار, في, المدينة,

جاء في بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن في اسرائيل اليوم الاربعاء :" أصدرت بلدية أم الفحم يوم أمس الثلاثاء قرارًا بالغاء عرض فني للرابر تامر نفار المزمع اقامته يوم غد الخميس في قاعة مسرح وسينماتيك ام الفحم، وقد ادعت البلدية في بيانها أن السبب من وراء الغاء العرض هو عدم تماشي مضامين الأغاني التي يقدمها الرابر مع المبادئ الدينية والتربوية والثقافية في ام الفحم.

المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن المحامي دان يكير أرسل رسالة عاجلة الى رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد مطالبًا بالتراجع عن القرار واتاحة اقامة العرض وذلك لأن رئيس البلدية ومجلسها البلدي لا يملكان الصلاحية لالغاء عرض فني بسبب مضامينه.وأوضح يكير ان القرار يمس بشكل واضح بحرية التعبير الفني، وان منتخب الجمهور يُمنع من التدخل بمضمون اي نتاج فني او عرض يقدم في مؤسسات جماهيرية تحصل على الدعم من البلدية او في مؤسسات جماهيرية مستقلة.