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باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة لضم نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت شبكة "ESPN" الرياضية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان سترفض عرض نادي برشلونة لاستعارة نجم الفريق الباريسي، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا.



وذكرت الشبكة، أن إدارة "البي إس جي"، مستعدة للسماح لنيمار بالرحيل، إلا أنها تريد الحصول مقابل ذلك على ما لا يقل عن 222 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه سان جيرمان عندما ضم نيمار من "البارسا" قبل عامين.


وأشارت إلى أنه حتى إذا وافق برشلونة على دفع هذا المبلغ في العام المقبل بعد استعارة نيمار لموسم واحد، فإن باريس سان جيرمان لا يعتقد أن حامل لقب الدوري الإسباني سيدفع المبلغ دفعة واحدة، وهي نقطة شائكة أخرى للنادي الفرنسي.


ويتنافس برشلونة مع غريمه ريال مدريد على ضم النجم البرازيلي البالغ 27 عاما، وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد وجهة اللاعب، أو بقائه "مكرها" لموسم آخر في باريس.


تجدر الإشارة إلى أن الألماني توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، أعلن الأحد الماضي أنه لن يسمح برحيل نيمار إن لم يوقع فريقه مع بديل له.




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