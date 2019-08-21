صور - الذكريات الاخيرة لشهيدة العلم المرحومة ايه نعامنه من عرابة خلال رحلتها الى اثيوبيا ضمن الوفد الدراسي

حصل مراسل الصنارة نت صباح اليوم الاربعاء على مجموعة من الصور للمرحومة اطالبة الجامعية المهندسة المدنية اية نعامنة من عرابة خلال مشاركتها في البعثة الطلابية التعليمية الى اثيوبيا من قبل التخنيون في حيفا وهناك ارتقت بحادث مأساوي .

وفي الصور تظهر المرحومة الطالبة اية نعامنة وهي ضمن الوفد الطلابي المشارك في البعثة وفي معظم الصور تظهر وهي تضحك فقد عرف عنها كما قال مقربون منها انها كانت كثيرة الضحك والتبسم .وكانت جماهير غفيرة شيعت امس الثلاثاء جثمان المرحومة الى مثواه الاخير في مدينة عرابة .