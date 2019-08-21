ضبط, أسلحة, وذخيرة, في, طمرة, واعتقال, مشتبهين,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصل شرطة إسرائيل مكافحة ضواهر العنف والجرم الخطير، دون هوادة، بما في ذلك القيام بأنشطة لتطبيق القانون والتوعية بهدف الحد من ظاهرة التجارة بالأسلحة وحيازتها واستخدامها بشكل غير قانوني في المجتمع بشكل عام، وفي المجتمع العربي بشكل خاص، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور*

في اطار ذلك، أثناء نشاط ميداني قام به افراد الشرطة تم تفتيش منزل في احياء المدينة وضبط بندقية من نوع كارلو وامشاط ذخيرة لسلاح M-16 وامشاط ذخيرة لمسدس وبندقية من طراز كرابين واجزاء اسلحة متنوعة وكميات كبيرة من ااذخيرة لاسلحة بانواع مختلفة.هذا وتم القاء القبض على مشتبهين (30و36عام) ستتم إحالتهما هذا الصباح الى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.*شرطة اسرائيل تستورد موارد جمة وتعمل على مدار الساعة وبشكل مبادر به بهدف ضبط الاسلحة غير القانونية بشتى الانواع واحالة كافة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم الى العدالة- منذ بداية عام 2019 فقط ، تم في لواء الشمال فقط ضبط الأسلحة الأتية* :🔷 136 بندقية ( منها 13 ايروسفت).🔷 265 مسدس (منها 103 ايروسفت).🔷 98 قنبلة يدوية.🔷 74 عبوات ناسفة.🔷 771 زجاجات حارقة.🔷 3279 قواعد العاب نارية + 920 مفرقعات🔷 6 قذائف ار بي جي.*منذ بداية العام، تم إلقاء القبض على 1088 مشتبه بحيازتة أسلحة غير قانونية استخدامها والتجارة بها. هذا وأدت التحقيقات المهنية والسريعة حتى الآن إلى تقديم 109 لائحة اتهام وتم توقيف 112 مشتبة حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم*.*ستواصل شرطة إسرائيل مكافحة ظاهرة حيازة وإستخدام الاسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، بشكل حازم، في كل المحاور بهدف الحد من هذة الظاهرة بالتعاون مع القيادات المستعدة من اجل العمل على تقليص كل ما يتعلق بظواهر العنف،حيث تقوم الشرطة بعمليات تحقيق مهنية وسريعة من أجل رصد المتورطين الذين يضرون بمستوى الحياة المعياري للمجتمع ويشكلون الخطر على حياة