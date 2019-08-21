تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-21 12:12:31 رضيعة من ابو سنان ابتلعت خاتما وهي تأكل كعكة وتقيأته |  2019-08-21 12:10:50 الافراج عن المشتبه من دير الاسد بقتل الكناوي بشار حكروش |  2019-08-21 12:00:50 البطاطس: فوائد عظيمة.. تعزز صحة القلب وتحمي العظام |  2019-08-21 12:00:29 إسطنبول تمدد مهلة "ترحيل السوريين" |  2019-08-21 11:47:06 المعلمون يعلنون نيتهم الاضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية |  2019-08-21 11:40:00 اصابة متوسطة لعامل من ام الفحم سقط في ورشة برمات جان |  2019-08-21 11:07:06 اصابة رجلين من كفرقرع احدهما جراحه بالغة والاخر متوسطة جراء تعرضهما لاطلاق نار في برديس حنا |  2019-08-21 11:00:02 50 عاماً على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك |  2019-08-21 10:34:26 أسرى حماس يجرون أول مكالمة هاتفية مع أهاليهم |  2019-08-21 09:59:25 جمعية حقوق المواطن في رسالة عاجلة لرئيس بلدية ام الفحم- تراجع عن قرار الغاء حفل تامر نفار في المدينة |  2019-08-21 09:46:12 6 سنوات سجن والتهمة "سرقة رمال" من الشاطئ |  2019-08-21 09:38:24 صور - الذكريات الاخيرة لشهيدة العلم المرحومة ايه نعامنه من عرابة خلال رحلتها الى اثيوبيا ضمن الوفد الدراسي |  2019-08-21 09:29:57 ضبط أسلحة وذخيرة في طمرة واعتقال مشتبهين |  2019-08-21 05:56:34 رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لأبيها |  2019-08-21 05:47:18 الطقس - إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ضبط أسلحة وذخيرة في طمرة واعتقال مشتبهين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصل شرطة إسرائيل مكافحة ضواهر العنف والجرم الخطير، دون هوادة،  بما في ذلك القيام بأنشطة لتطبيق القانون والتوعية بهدف الحد من ظاهرة التجارة بالأسلحة وحيازتها واستخدامها بشكل غير قانوني في المجتمع بشكل عام، وفي المجتمع العربي بشكل خاص، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور* 



في اطار ذلك، أثناء نشاط ميداني قام به افراد الشرطة تم تفتيش منزل في احياء المدينة وضبط بندقية من نوع كارلو وامشاط ذخيرة لسلاح M-16  وامشاط ذخيرة لمسدس وبندقية من طراز كرابين واجزاء اسلحة متنوعة وكميات كبيرة من ااذخيرة لاسلحة بانواع مختلفة.


هذا وتم القاء القبض على مشتبهين (30و36عام) ستتم إحالتهما هذا الصباح الى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.



 *شرطة اسرائيل تستورد موارد جمة وتعمل على مدار الساعة وبشكل مبادر به بهدف ضبط الاسلحة غير القانونية بشتى الانواع واحالة كافة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم الى العدالة-  منذ بداية عام 2019 فقط ، تم  في  لواء الشمال فقط ضبط الأسلحة الأتية* :


🔷 136 بندقية ( منها 13 ايروسفت).


🔷 265 مسدس (منها 103 ايروسفت).


🔷 98 قنبلة يدوية.


🔷 74 عبوات ناسفة.


🔷 771 زجاجات حارقة.


🔷 3279 قواعد العاب نارية + 920 مفرقعات


🔷 6 قذائف ار بي جي.


*منذ بداية العام، تم إلقاء القبض على 1088 مشتبه بحيازتة أسلحة غير قانونية استخدامها والتجارة بها. هذا  وأدت التحقيقات المهنية والسريعة حتى الآن إلى تقديم 109 لائحة اتهام وتم توقيف 112 مشتبة حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم*.


*ستواصل شرطة إسرائيل مكافحة ظاهرة حيازة وإستخدام الاسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، بشكل حازم، في كل المحاور بهدف الحد من  هذة الظاهرة بالتعاون مع القيادات المستعدة من اجل العمل على تقليص كل ما يتعلق بظواهر العنف،حيث تقوم الشرطة بعمليات تحقيق مهنية وسريعة من أجل رصد المتورطين الذين يضرون بمستوى الحياة المعياري للمجتمع ويشكلون الخطر على حياة 




كلمات متعلقة

ضبط, أسلحة, وذخيرة, في, طمرة, واعتقال, مشتبهين,

تابعونــا

رضيعة من ابو سنان ابتلعت خاتما وهي تأكل كعكة وتقيأته رضيعة من ابو سنان ابتلعت خاتما وهي تأكل كعكة وتقيأته 2019-08-21 | 12:12:31

نقلت طفلة رضيعة (عامان) من قرية ابو سنان الى مستشفى نهاريا حيث كانت تعاني من صعوبة...

الافراج عن المشتبه من دير الاسد بقتل الكناوي بشار حكروش الافراج عن المشتبه من دير الاسد بقتل الكناوي بشار حكروش 2019-08-21 | 12:10:50

تم الإفراج عن المشتبه بقتل الشاب بشار حكروش 20 عاما من كفركنا والذي قتل قبل 4 اسابيع...

المعلمون يعلنون نيتهم الاضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية المعلمون يعلنون نيتهم الاضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية 2019-08-21 | 11:47:06

تعطل منظمة المعلمين الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية لدى افتتاح العام...

اصابة متوسطة لعامل من ام الفحم سقط في ورشة برمات جان اصابة متوسطة لعامل من ام الفحم سقط في ورشة برمات جان 2019-08-21 | 11:40:00

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100...

اصابة رجلين من كفرقرع احدهما جراحه بالغة والاخر متوسطة جراء تعرضهما لاطلاق نار في برديس حنا اصابة رجلين من كفرقرع احدهما جراحه بالغة والاخر متوسطة جراء تعرضهما لاطلاق نار في برديس حنا 2019-08-21 | 11:07:06

اصيب رجلان من كفرقرع , احدهما بجراح خطيرة واخر بجراح متوسطة اثر تعرضهما صباح اليوم...

50 عاماً على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك 50 عاماً على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك 2019-08-21 | 11:00:02

تصادف، اليوم الأربعاء، الحادي والعشرين من آب، الذكرى الــ50 لإحراق المسجد الأقصى...

أسرى حماس يجرون أول مكالمة هاتفية مع أهاليهم أسرى حماس يجرون أول مكالمة هاتفية مع أهاليهم 2019-08-21 | 10:34:26

وافق جهاز المخابرت (الشاباك)، على السماح لأسرى حركة حماس من قطاع غزة بإجراء...

بادة بوريا على قائمة الرائدين بالمساواة الجندرية بادة بوريا على قائمة الرائدين بالمساواة الجندرية 2019-08-21 | 10:04:26

تموضح نتائج مقياس المساواة الجندية التي نشرتبالأمس من قبل مفوضية خدمات...

جمعية حقوق المواطن في رسالة عاجلة لرئيس بلدية ام الفحم- تراجع عن قرار الغاء حفل تامر نفار في المدينة جمعية حقوق المواطن في رسالة عاجلة لرئيس بلدية ام الفحم- تراجع عن قرار الغاء حفل تامر نفار في المدينة 2019-08-21 | 09:59:25

جاء في بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن اليوم الاربعاء :" أصدرت بلدية أم الفحم يوم...

صور - الذكريات الاخيرة لشهيدة العلم المرحومة ايه نعامنه من عرابة خلال رحلتها الى اثيوبيا ضمن الوفد الدراسي صور - الذكريات الاخيرة لشهيدة العلم المرحومة ايه نعامنه من عرابة خلال رحلتها الى اثيوبيا ضمن الوفد الدراسي 2019-08-21 | 09:38:24

حصل مراسل الصنارة نت صباح اليوم الاربعاء على مجموعة من الصور للمرحومة اطالبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اقرث كنيسة مد خط كهرباء اضاءة الكنيسة عيد الميلاد شركة الكهرباء شجار مفرقعات كفر مندا انتشار شرطة قوات منعا تجدد بلدة قرية هدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة انقلاب سيارة حادث سيارة ذاتي اصابة سائقة متوسطة كفر قرعتل 3 قتلى فلسطينين شابين ابيب عملية اطلاق نار اصابات منفذ شرطة مركز تجاري شارونه سوبر استنفار سحر شعوذة ممارسات جنسية فتيات شيخ القدس اعتقال لائحة اتهام تصريح مدعي مدرسة كوكب ابو الهيجاء تخريج فوج الثانوية طلابها طلاب بث مباشر أرسنال ليستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم الضريبة النائية تقليصات المنح الضريبية اغلاق شوارع القدس نهاريا عكا تظاهرات مفارق اخلاص فياض ضراغمة سخنين بائعة شوارما البلاد السيدة المرأة افطار تسامح محبة بين الاديان الطوائف رمضان دير حنا قرية مشاركة واسعة تسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن عائلة خربوش تلتقي لقاء بعد 40 عاما شتات لبنان مخيم ابناء عمومه طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس شجار مفرقعات كفر مندا فيديو شاهدوا شبان قرية شرطة تحقق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com