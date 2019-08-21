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رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لأبيها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الثلاثاء، رسالة نصية نادرة بخط يد أبيها، تحمل أوامر بحق وزير إيراني تم أسره في الحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي، بمناسبة ذكرى نهايتها التي صادفت هذا الشهر.



وكشفت رغد صدام حسين، بتغريدة نشرتها في صفحتها الرسمية على "تويتر"، عن رسالة أبيها التي كتبها بخط يده بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر عام 1982، تحمل أوامر موجهة إلى أجهزة الأمن حينها، قال فيها:


"يعامل وزير النفط الإيراني الأسير لدينا معاملة جيدة، وتلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته، ولا يجوز التحقيق المستمر معه، يتم إيقاف ذلك وترفع لي مذكرة كل شهر عنه... وإعلامي... صدام حسين".


وصادف الثامن من الشهر الجاري، الذكرى 31 لإعلان إيقاف الحرب بين البلدين في عام 1988، بعد ثمانية سنوات من اندلاعها مطلع الثمانينيات.


وكانت قوات الجيش العراقي السابق، قد أسرت الوزير الإيراني، بعد 40 يوما من تسلمه منصب وزارة النفط، عندما كان يقوم بجولة على المنشآت النفطية في جنوب إيران حيث وقعت عدد من المناطق الجنوبية تحت سيطرة القوات العراقية حينها.




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