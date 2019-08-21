الطقس - إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة

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انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج المربي محمد مفضي غدير ابو عصام رئيس مجلس بئر...
يعمل المجلس الإقليمي الجلبوع مؤخرًا على عدة مشاريع هامة ولوائية بغية خلق فرص...
انهى الجيش الاسرائيلي تمرينا يحاكي السيطرة على السفن وانقاذ "قوات من أرض العدو"...
لقي يوسف احمد غاوي البالغ من العمر 47 عاما مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم...
لا يزال شبح الاضراب يخيم على افتتاح العام الدراسي مطلع الشهر المقبل. ويتوقع ان...
جاء في بيان صادر عن مجلس يافة الناصرة المحلي:"تم اليوم استلام شارع مراح الغزلان...
حازت جامعة القدس على المركز الثاني لأفضل مشروع بحثي على مستوى آسيا بموضوع البيئة...
اطلقت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية مشروع ترميم مسجد بلال في...
شيعت جماهير غفيرة جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما) الى مثواها...
جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم اليوم الثلاثاء :" قرر رئيس بلدية ام الفحم د.سمير...