الطقس - إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة

اليوم الأربعاء يطرأ إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية اعتيادية نهاراً في مختلف المناطق الجبلية، ويسود جو حار نسبياً الى حار في المناطق السهلية ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

والخميس يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق نهاراً، وتكون شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.