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سببان فنيان وثالث اقتصادي وراء تجاهل ليفربول لكوتينيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت تقارير إنجليزية بأن ليفربول لم يكن مهتمًا أبدًا بإعادة لاعبه السابق فيليب كوتينيو، إلى ملعب آنفيلد هذا الصيف.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة من ليفربول في شتاء 2018، مقابل 148 مليون جنيه إسترليني، لكنه فشل في تقديم المستوى المتوقع منه في (كامب نو).
وقبل رحيله إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، ارتبط اسم كوتينيو بالعودة للدوري الإنجليزي، وقابل ذلك تقارير تفيد بأن ليفربول لا ينوي ضمه هذا الصيف.
وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار، هو التمويل، ففي حال عودة كوتينيو، سيكلف خزينة ليفربول أكثر من 21 مليون جنيه إسترليني، ما بين قيمة استعارته وراتبه.
أما السبب الثاني، هو عدم ضمان مشاركته تحت قيادة يورجن كلوب، في ظل اعتماده على الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو 
والسبب الثالث هو أن كلوب يتطلع لأن يتمكن نابي كيتا وأليكس تشامبرلين، من القيام بالدور الذي كان يؤديه كوتينيو، قبل انتقاله إلى إسبانيا.
وانتقل كوتينيو هذا الصيف، إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، لمدة موسم مقابل 8.5 مليون يورو، مع وجود خيار للشراء مقابل 120 مليون إسترليني.
سببان فنيان وثالث اقتصادي وراء تجاهل ليفربول لكوتينيو




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