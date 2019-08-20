تعرض, قاعدة, تابعة, للحشد, الشعبي, العراقي, لغارة, جوية,

أفادت قناة العربية انه تم قصف مخزن للعتاد تابع لميليشيات حزب الله العراقي في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين بثلاثة صواريخ . وقالت مصادر للعربية إن المخزن يضم أسلحة أرسلتها ايران الى فصيل الحشد الشعبي الشيعي. وأضافت ان القصف اسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات حزب الله . وفي وقت سابق قال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في المحافظة إن انفجارا وقع داخل مخزن للعتاد تابع لميليشيات الحشد الشعبي ملاصق للقاعدة.

ويشار الى ان مصادر امنية عراقية تنسب هذه الغارات الى اسرائيل التي اعلنت انها لن تسمح بتهريب الاسلحة الى منظمة حزب الله بغض النطر عن البلد الذي يتم التهريب عبره.وهذا هو ثالث تقرير خلال الشهر الاخير يفيد بتعرض قواعد تابعة للحشد الشيعي لغارات جوية مجهولة تنسب الى اسرائيلصورة توضيحية