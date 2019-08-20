تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-20 22:24:39 سببان فنيان وثالث اقتصادي وراء تجاهل ليفربول لكوتينيو |  2019-08-20 22:22:24 تعرض قاعدة تابعة للحشد الشعبي العراقي لغارة جوية |  2019-08-20 21:19:37 وفاة المربي محمد غدير رئيس مجلس بئر المكسور السابق |  2019-08-20 22:18:25 مشروع تطويري هام في الجلبوع لدعم السياحة والحفاظ على قيم الزراعة والطبيعة |  2019-08-20 22:14:45 اسرائيل وامريكا تنهيان تمرينا يحاكي السيطرة على السفن |  2019-08-20 20:59:12 مقتل يوسف احمد غاوي(47عاماً) باطلاق نار في كفرقرع |  2019-08-20 18:47:19 صلاح: أحب كرة القدم بأخطاء الحكام.. والفار سيمنحني ركلات الجزاء |  2019-08-20 18:46:27 كيف رد كاظم الساهر على خبر إنفصاله عن خطيبته! |  2019-08-20 18:44:50 إضافة هذه المادة إلى المياه تهدد ذكاء الأطفال! |  2019-08-20 18:43:17 عريقات يصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بالفاسد روحيا وعقليا |  2019-08-20 18:40:53 شبح الاضراب لا يزال يخيم على افتتاح السنة الدراسية المقبلة |  2019-08-20 17:27:10 مجلس يافة الناصرة:المسيرة العمرانية مستمرة |  2019-08-20 17:24:17 جامعة القدس تحصد المركز الثاني على مستوى آسيا في مؤتمر العلوم الـ13 في الصين |  2019-08-20 17:21:23 سان جيرمان يرسل خبرًا سارًا لبرشلونة |  2019-08-20 17:17:15 النائبتان طليب وعمر تهاجمان إسرائيل |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تعرض قاعدة تابعة للحشد الشعبي العراقي لغارة جوية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت قناة العربية انه تم قصف مخزن للعتاد تابع لميليشيات حزب الله العراقي في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين بثلاثة صواريخ . وقالت مصادر للعربية إن المخزن يضم أسلحة أرسلتها ايران الى فصيل الحشد الشعبي الشيعي. وأضافت ان القصف اسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات حزب الله . وفي وقت سابق قال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في المحافظة إن انفجارا وقع داخل مخزن للعتاد تابع لميليشيات الحشد الشعبي ملاصق للقاعدة.


ويشار الى ان مصادر امنية عراقية تنسب هذه الغارات الى اسرائيل التي اعلنت انها لن تسمح بتهريب الاسلحة الى منظمة حزب الله  بغض النطر عن البلد الذي يتم التهريب عبره.وهذا هو ثالث تقرير خلال الشهر الاخير يفيد بتعرض قواعد تابعة للحشد الشيعي لغارات جوية مجهولة تنسب الى اسرائيل


صورة توضيحية
تعرض قاعدة تابعة للحشد الشعبي العراقي لغارة جوية




كلمات متعلقة

تعرض, قاعدة, تابعة, للحشد, الشعبي, العراقي, لغارة, جوية,

تابعونــا

النائبتان طليب وعمر تهاجمان إسرائيل النائبتان طليب وعمر تهاجمان إسرائيل 2019-08-20 | 17:17:15

أوضحت النائبة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، وهي من أصول فلسطيني، رشيدة طليب،...

مسؤول إيراني: سنسمع صوت تحطم عظام واشنطن إن ألغت روسيا والصين تعاملهما بالدولار مسؤول إيراني: سنسمع صوت تحطم عظام واشنطن إن ألغت روسيا والصين تعاملهما بالدولار 2019-08-20 | 16:00:00

أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، أن...

مرشح الرئاسة الأميركية ساندارز: لا يمكن السكوت على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني مرشح الرئاسة الأميركية ساندارز: لا يمكن السكوت على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني 2019-08-20 | 09:33:21

قال مرشح الرئاسة الأميركية السيناتور بيرني ساندارز، إنه لا يمكن السكوت على...

فرار 9 آلاف شخص من حريق غابات في جزر الكناري فرار 9 آلاف شخص من حريق غابات في جزر الكناري 2019-08-20 | 06:49:17

أعلنت سلطات جزر الكناري الإسبانية، اليوم ، أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب حريق غابات...

فيديو .. رشيدة طليب تحبس دموعها أثناء الحديث عن زيارتها للقدس فيديو .. رشيدة طليب تحبس دموعها أثناء الحديث عن زيارتها للقدس 2019-08-20 | 06:44:34

تحدثت العضو في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب، عن ذكرياتها المتعلقة بزيارتها...

الباراغواي تدرج حركة حماس وحزب الله على قائمة الإرهاب الباراغواي تدرج حركة حماس وحزب الله على قائمة الإرهاب 2019-08-20 | 06:43:25

أعلنت الباراجواي إدراج حزب الله اللبناني وحركة حماس على قائمة المنظمات...

إيران تحذر واشنطن من احتجاز ناقلتها في المياه الدولية إيران تحذر واشنطن من احتجاز ناقلتها في المياه الدولية 2019-08-20 | 05:28:13

حذرت إيران، الولايات المتحدة من تداعيات محاولة احتجاز الناقلة الإيرانية في...

النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة 2019-08-19 | 16:00:19

ناقش مجلس النواب الأردني في اجتماعه الطارئ اليوم ما يتعرض له المسجد الأقصى...

مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام المحكمة في تهم بالفساد مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام المحكمة في تهم بالفساد 2019-08-19 | 13:50:42

وصل الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، إلى مقر محاكمته بتهم فساد، يقول محاموه...

قريبا.. دخول أوروبا سيكون أسرع لكن أكثر صعوبة قريبا.. دخول أوروبا سيكون أسرع لكن أكثر صعوبة 2019-08-19 | 13:45:16

أعلنت هيئة مختصة في المفوضية الأوروبية أن التسجيل الإلكتروني الخاص بعبور حدود...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اختفاء الشابة دموعه مقاطعه من بئر السبع الشرطة تبحث عنها الشيخ زيدان عابد الناصرة دعمنا وقف الى جانبنا اسراء اطلاق سراح احتراق بيت تخليص عالقين اصابات مدينة الناصرة اطفاء طابق خامس مصرع أمير ابو نصرة شاب 30 عاما رضيع عامان و خطيرة حي خلة ااصابة الطيرة اطلاق نار شاب متوسطة اسعاف شرطة اصابات حادث طرق مروع بين حافلة سيارة حورة النقب سيارة حافلة النقب عماد بسام ابو سبيت عشيرة النقبحرق مركبة سيارة اضرام النار اطلاق نار فيد قرية دير حنا الشرطة تحققالعاب ضبط كمية مفرقعات شفاعمرو طمرة اعبلين بئر المكسور حملة شرطة مصادرة رجل طبعون سرقة سيارة اعتقال جلمة معبر الناصرة معدات سرقة دير الاسد حيفاانفجار سيارة الخضيرة اصابات جنائية كمال ذياب . سائق شاحنة سحب رخصة سياقة حتى انتهاء اجراءات قانونية الفريديس يافا قتل حادث طرق مروع هبة طه ياسين أصغر حاملة لقب دكتوراه في البلاد جامعة حيفا كفر مندا قرية اشكلون امطار تغمر شوارع انهيار شارع غرق سيارات انقاذ عالقون شرطة حادث طرق مروع سيارة خصوصية وحافلة صغيرة صفورية عيلوط مفرق الموفيل اغلاق شارع كفركنا حرق اطارات رئيسي الشرطة رئيس بلدية عرابة رسالة تهديد علي عاصلة شرطة مسجاف اللغة الانجليزية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com