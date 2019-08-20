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وفاة المربي محمد غدير رئيس مجلس بئر المكسور السابق



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انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج المربي محمد مفضي غدير ابو عصام رئيس مجلس بئر المكسور-المكمان السابق.


الدفن الليلة الساعة العاشرة مساء.
انا لله وانا اليه راجعون




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