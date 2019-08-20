وفاة, المربي, محمد, غدير, رئيس, مجلس, بئر, المكسور, السابق,

الدفن الليلة الساعة العاشرة مساء.انا لله وانا اليه راجعون

انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج المربي محمد مفضي غدير ابو عصام رئيس مجلس بئر المكسور-المكمان السابق.

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