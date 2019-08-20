اسرائيل, وامريكا, تنهيان, تمرينا, يحاكي, السيطرة, على, السفن,

انهى الجيش الاسرائيلي تمرينا يحاكي السيطرة على السفن وانقاذ "قوات من أرض العدو" بالتعاون مع الجيش الامريكي.

واعلن الجيش انتهاء تمرين"نوفل روز" بمشاركة وحدة الكوماندو البحري وقوات خاصة من الجيش الأمريكي، موضحا ان التمرين يهدف لتعزيز التعاون والعلاقات المهنية بين الجيش الاسرائيلي ونظيره الأمريكي، حيث تم التخطيط له كجزء من خطة التمارين السنوية.وأشار الجيش ان التعاون مع القوات الأمريكية بدأ منذ مرحلة التخطيط، وحتى إجراء التمرين بنجاح.وذكر الجيش: برزت في هذا التمرين القدرات العالية والمتنوعة لدى قوات وحدة الكوماندو البحري، ومن بينها السيطرة على قوارب إبحار عن طريق الهبوط من طائرة، والتسلق، والتزحلق، والقنص، وإخلاء المصابين، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام الوسائل وقطع الإبحار المتقدمة.