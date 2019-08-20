تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-20 22:24:39 سببان فنيان وثالث اقتصادي وراء تجاهل ليفربول لكوتينيو |  2019-08-20 22:22:24 تعرض قاعدة تابعة للحشد الشعبي العراقي لغارة جوية |  2019-08-20 21:19:37 وفاة المربي محمد غدير رئيس مجلس بئر المكسور السابق |  2019-08-20 22:18:25 مشروع تطويري هام في الجلبوع لدعم السياحة والحفاظ على قيم الزراعة والطبيعة |  2019-08-20 22:14:45 اسرائيل وامريكا تنهيان تمرينا يحاكي السيطرة على السفن |  2019-08-20 20:59:12 مقتل يوسف احمد غاوي(47عاماً) باطلاق نار في كفرقرع |  2019-08-20 18:47:19 صلاح: أحب كرة القدم بأخطاء الحكام.. والفار سيمنحني ركلات الجزاء |  2019-08-20 18:46:27 كيف رد كاظم الساهر على خبر إنفصاله عن خطيبته! |  2019-08-20 18:44:50 إضافة هذه المادة إلى المياه تهدد ذكاء الأطفال! |  2019-08-20 18:43:17 عريقات يصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بالفاسد روحيا وعقليا |  2019-08-20 18:40:53 شبح الاضراب لا يزال يخيم على افتتاح السنة الدراسية المقبلة |  2019-08-20 17:27:10 مجلس يافة الناصرة:المسيرة العمرانية مستمرة |  2019-08-20 17:24:17 جامعة القدس تحصد المركز الثاني على مستوى آسيا في مؤتمر العلوم الـ13 في الصين |  2019-08-20 17:21:23 سان جيرمان يرسل خبرًا سارًا لبرشلونة |  2019-08-20 17:17:15 النائبتان طليب وعمر تهاجمان إسرائيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اسرائيل وامريكا تنهيان تمرينا يحاكي السيطرة على السفن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 انهى الجيش الاسرائيلي تمرينا يحاكي السيطرة على السفن وانقاذ "قوات من أرض العدو" بالتعاون مع الجيش الامريكي.


واعلن الجيش انتهاء تمرين"نوفل روز" بمشاركة وحدة الكوماندو البحري وقوات خاصة من الجيش الأمريكي، موضحا ان التمرين يهدف لتعزيز التعاون والعلاقات المهنية بين الجيش الاسرائيلي ونظيره الأمريكي، حيث تم التخطيط له كجزء من خطة التمارين السنوية. 

وأشار الجيش ان التعاون مع القوات الأمريكية بدأ منذ مرحلة التخطيط، وحتى إجراء التمرين بنجاح.

وذكر الجيش: برزت في هذا التمرين القدرات العالية والمتنوعة لدى قوات وحدة الكوماندو البحري، ومن بينها السيطرة على قوارب إبحار عن طريق الهبوط من طائرة، والتسلق، والتزحلق، والقنص، وإخلاء المصابين، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام الوسائل وقطع الإبحار المتقدمة.
اسرائيل وامريكا تنهيان تمرينا يحاكي السيطرة على السفن




كلمات متعلقة

اسرائيل, وامريكا, تنهيان, تمرينا, يحاكي, السيطرة, على, السفن,

تابعونــا

وفاة المربي محمد غدير رئيس مجلس بئر المكسور السابق وفاة المربي محمد غدير رئيس مجلس بئر المكسور السابق 2019-08-20 | 21:19:37

انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج المربي محمد مفضي غدير ابو عصام رئيس مجلس بئر...

مشروع تطويري هام في الجلبوع لدعم السياحة والحفاظ على قيم الزراعة والطبيعة مشروع تطويري هام في الجلبوع لدعم السياحة والحفاظ على قيم الزراعة والطبيعة 2019-08-20 | 22:18:25

يعمل المجلس الإقليمي الجلبوع مؤخرًا على عدة مشاريع هامة ولوائية بغية خلق فرص...

مقتل يوسف احمد غاوي(47عاماً) باطلاق نار في كفرقرع مقتل يوسف احمد غاوي(47عاماً) باطلاق نار في كفرقرع 2019-08-20 | 20:59:12

لقي يوسف احمد غاوي البالغ من العمر 47 عاما مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم...

شبح الاضراب لا يزال يخيم على افتتاح السنة الدراسية المقبلة شبح الاضراب لا يزال يخيم على افتتاح السنة الدراسية المقبلة 2019-08-20 | 18:40:53

لا يزال شبح الاضراب يخيم على افتتاح العام الدراسي مطلع الشهر المقبل. ويتوقع ان...

مجلس يافة الناصرة:المسيرة العمرانية مستمرة مجلس يافة الناصرة:المسيرة العمرانية مستمرة 2019-08-20 | 17:27:10

جاء في بيان صادر عن مجلس يافة الناصرة المحلي:"تم اليوم استلام شارع مراح الغزلان...

جامعة القدس تحصد المركز الثاني على مستوى آسيا في مؤتمر العلوم الـ13 في الصين جامعة القدس تحصد المركز الثاني على مستوى آسيا في مؤتمر العلوم الـ13 في الصين 2019-08-20 | 17:24:17

حازت جامعة القدس على المركز الثاني لأفضل مشروع بحثي على مستوى آسيا بموضوع البيئة...

جمعية الأقصى تنطلق بمشروعها لترميم مسجد بلال في القدس‎ جمعية الأقصى تنطلق بمشروعها لترميم مسجد بلال في القدس‎ 2019-08-20 | 17:12:25

اطلقت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية مشروع ترميم مسجد بلال في...

عرابة تخرج عن بكرة ابيها في وداع الطالبة اية نعامنة عرابة تخرج عن بكرة ابيها في وداع الطالبة اية نعامنة 2019-08-20 | 12:15:00

شيعت جماهير غفيرة جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما) الى مثواها...

بلدية ام الفحم تلغي حفل تامر نفار :فحوى بعض اغانيه بعيدة عن الجانب الديني والأخلاقي المتعارف عليه بام الفحم بلدية ام الفحم تلغي حفل تامر نفار :فحوى بعض اغانيه بعيدة عن الجانب الديني والأخلاقي المتعارف عليه بام الفحم 2019-08-20 | 15:50:38

جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم اليوم الثلاثاء :" قرر رئيس بلدية ام الفحم د.سمير...

فيديو - تخليص رضيعة علقت داخل سيارة مغلقة ببئر السبع فيديو - تخليص رضيعة علقت داخل سيارة مغلقة ببئر السبع 2019-08-20 | 15:21:43

تم اليوم الثلاثاء في موقف سيارات تابع لمركز تجاري بمدينة بئر السبع تخليص طفلة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عبد مصطفى ابو قويدر ابنه نجله يوسف اب ابنه فتاة شاب وطفل عرب النقب حادث طرق مروع الجنوب اسعاف شرطة معلمو سياقة تظاهرة مفرق باقة الغربية اغلاق شارع وزير المواصلات كاتس افتتاح مشروع ممتحني سياقة اضراب اصابات حادث طرق قرية يركا انقلاب سيارة اسعاف شرطة اطلاق وابل الرصاص نار شرطة اسعاف كفر قاسم سيارة مشتبهون مجهولون طالب طب سخنين معتقل منذ شهر تركيا شجار قوات الامن المطار وزارة الخارجيةاضراب عام يشمل المدارس الثلاثاء مظاهرة سخنين المتابعة جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظم زيارة جولة ميدانية قرية عين حوض قضاء حيفامظاهرة ام الفحم مقتل شابين مدينة شعارات رفع استنكار احتجاج شرطة مظاهرة قطرية حاشدة قلنسوة رفضا استنكارا جريمة هدم البيوت 11 بيتا مشاركة واسعة حريق سكن طلابي كلية كنيرت طبريا اطفاء اخماد ابراهيم ابو مديغم مصرع غرق اشكلون رهط تشييع جثمان المقبرةتمارا السويطي فصل موظفة عربية بئر ا السبع صورة الشهيد فادي علوان القدس فيسبوك فصل اتصالات بيليفون ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدتساقط ثلوج جبل الشيخ موقع مفتو تزلج زوار استقبال مسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com