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مقتل رجل باطلاق نار في كفرقرع



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لقي رجل يبلغ من العمر 47 عاما مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة كفرقرع.


يشار الى ان الطواقم الطبية اعلنت وفاته في المستشفى بعد ان وصل بجراح بالغة الخطورة.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.





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