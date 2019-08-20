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صلاح: أحب كرة القدم بأخطاء الحكام.. والفار سيمنحني ركلات الجزاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علّق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على تطبيق تقنية الفيديو المساعد مؤخرًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة "سي إن إن": "تطبيق الفار؟ لا أحب ذلك.. هذا رأيي لأنني أحب كرة القدم كما هي".
وأضاف: "أحب كرة القدم بالأخطاء التي يرتكبها الحكام، وبالعدوانية التي تحدث من قبل اللاعبين".
وتابع: "تطبيق الفار مهم في بعض الأحيان، لحماية اللاعبين من الألعاب الخطيرة. وأرى أن هذا يمكن أن يكون السبب الوحيد للعودة إلى تقنية الفيديو في المباريات".
وواصل صلاح: "بالنسبة لي أقبل كرة القدم بأخطاء الحكام واللاعبين، وبهذه الطريقة تزداد اللعبة إثارة".
وأكمل: "ادعاء السقوط في الموسم الماضي؟ سأحصل على المزيد من ركلات الجزاء هذا الموسم بوجود تقنية الفيديو".
واستمر: "لست مهاجمًا ولكنني جناح، ولذلك فإن دوري ليس فقط أن أسجل أهدافًا، بل أن أقدم تمريرات حاسمة أيضًا وأتواجد مع لاعبي خط الوسط".
وأتم: "لم ألعب كمهاجم صريح لفترة طويلة، ولكن أشارك في مركز الجناح وأشعر بالراحة بسبب ذلك".
صلاح: أحب كرة القدم بأخطاء الحكام.. والفار سيمنحني ركلات الجزاء




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