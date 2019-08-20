صلاح:, أحب, كرة, القدم, بأخطاء, الحكام.., والفار, سيمنحني, ركلات, الجزاء,

علّق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على تطبيق تقنية الفيديو المساعد مؤخرًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة "سي إن إن": "تطبيق الفار؟ لا أحب ذلك.. هذا رأيي لأنني أحب كرة القدم كما هي".وأضاف: "أحب كرة القدم بالأخطاء التي يرتكبها الحكام، وبالعدوانية التي تحدث من قبل اللاعبين".وتابع: "تطبيق الفار مهم في بعض الأحيان، لحماية اللاعبين من الألعاب الخطيرة. وأرى أن هذا يمكن أن يكون السبب الوحيد للعودة إلى تقنية الفيديو في المباريات".وواصل صلاح: "بالنسبة لي أقبل كرة القدم بأخطاء الحكام واللاعبين، وبهذه الطريقة تزداد اللعبة إثارة".وأكمل: "ادعاء السقوط في الموسم الماضي؟ سأحصل على المزيد من ركلات الجزاء هذا الموسم بوجود تقنية الفيديو".واستمر: "لست مهاجمًا ولكنني جناح، ولذلك فإن دوري ليس فقط أن أسجل أهدافًا، بل أن أقدم تمريرات حاسمة أيضًا وأتواجد مع لاعبي خط الوسط".وأتم: "لم ألعب كمهاجم صريح لفترة طويلة، ولكن أشارك في مركز الجناح وأشعر بالراحة بسبب ذلك".