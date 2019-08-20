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كيف رد كاظم الساهر على خبر إنفصاله عن خطيبته!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رد النجم كاظم الساهر على الشكوك والتساؤلات التي انتشرت في الفترة السابقة حول انفصاله عن خطيبته التونسية سارة بعد غيابه وعدم تواجدها معه في الكثير من المناسبات اضافة الى تأخر زواجهما.


 وامتنع النجم العراقي عن الحديث عن هذا الامر بشكل نهائي واكد في تصريح مع et بالعربي ان “هذه امور شخصية خاصة نأجلها ونحكي فيها بعدين”.ولاحظ الجمهور أن “القيصر” بدا حزيناً وهو يتكلم عن المسألة، كما تجنب ذكر خطيبته رغم أنه كان سابقاً يحرص دائماً على مغازلتها وامتداحها، الامر الذي زاد من شكوك انفصالهما، الذي حرص على ابقائه في نطاق خصوصيته ومسألة شخصية.
كيف رد كاظم الساهر على خبر إنفصاله عن خطيبته!




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