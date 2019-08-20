عريقات, يصف, مندوب, إسرائيل, لدى, الأمم, المتحدة, بالفاسد, روحيا, وعقليا,

قال الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن داني دانون مندوب إسرائيل في الأمم المتحد هو شخص فاسد روحيا وعقليا.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات دانون الذي تحدث عن معاناة الفلسطينيين حيث قال " إن معاناة الفلسطينيين ليست بسبب الاحتلال الإسرائيلي ، إنما معاناتهم بسبب قيادتهم". وشدد عريقات على أن معاناة شعبنا هي نتيجة للعقوبات الجماعية، وهدم البيوت ، ومصادرة الأراضي ، والحصار، و الإعدامات الميدانية،واعتقال الأطفال ، وغيرها من جرائم الحرب الإسرائيلية.