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شبح الاضراب لا يزال يخيم على افتتاح السنة الدراسية المقبلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يزال شبح الاضراب يخيم على افتتاح العام الدراسي مطلع الشهر المقبل. ويتوقع ان يعلن رئيس نقابة المعلمين ران ايرز غدا تعطيل الدراسة في اعقاب سلسلة نزاعات عمل.


وفي غضون ذلك انتهى الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزير المالية موشيه كحلون والسكرتيرة العامة لنقابة المعلمين يافا بن دفيد . ووصف الوزير كحلون الاجتماع بالجيد قائلا ان المداولات ستستمر خلال الأيام القريبة مع الطواقم المهنية. وبدورها قالت السيدة بن دافيد ان وزير المالية ابدى تفاهما لمطالب المعلمين في قضية معاشات التقاعد الخاصة بهم وموضوع بدل المرض. واعربت بن دافيد عن يقينها بان الوزير كاحلون سيساعد المعلمين في نضالهام الذي يعد نضالا اجتماعيا من الددرجة الاولى .
شبح الاضراب لا يزال يخيم على افتتاح السنة الدراسية المقبلة




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