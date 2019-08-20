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مجلس يافة الناصرة:المسيرة العمرانية مستمرة



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جاء في بيان صادر عن مجلس يافة الناصرة المحلي:"تم اليوم استلام شارع مراح الغزلان بحسب المعايير المهنية المطلوبة من قبل المقاول شهاب شحادة، والمهندس نائل مرجية بحضور رئيس المجلس المحلي السيد ماهر خليلية ونوابه السيد نقولا مسعد والسيد عزمي علي الصالح، كذلك الامر وفي نفس السياق تم استلام شارع ملعب كرة القدم الجديد يشار الى ان هذا الشارع تم انهاء العمل به بصورة مهنية وبحسب المواصفات والمعايير المطلوبة. 


الجدير بالذكر أيضا انه تم تفقد لاعمال في ملعب كرة القدم للاطلاع عن كثب عن سيرورة العمل فيه ومن الملاحظ ان العمل فيه يسير على قدم وساق.
هذا وتشهد يافة الناصرة نهضة عمرانية لراحة ورفاهية المواطنين .




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