مجلس, يافة, الناصرة:المسيرة, العمرانية, مستمرة,

كلمات متعلقةمجلس, يافة, الناصرة:المسيرة, العمرانية, مستمرة,
لا يزال شبح الاضراب يخيم على افتتاح العام الدراسي مطلع الشهر المقبل. ويتوقع ان...
حازت جامعة القدس على المركز الثاني لأفضل مشروع بحثي على مستوى آسيا بموضوع البيئة...
اطلقت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية مشروع ترميم مسجد بلال في...
شيعت جماهير غفيرة جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما) الى مثواها...
جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم اليوم الثلاثاء :" قرر رئيس بلدية ام الفحم د.سمير...
تم اليوم الثلاثاء في موقف سيارات تابع لمركز تجاري بمدينة بئر السبع تخليص طفلة...
شارك سعيد مصاروة والد شهيدة العلم اية مصاروة من باقة الغربية في جنازة الطالبة...
بعث السفير الدولي والمبعوث الاممي لدى منظمه اليونسكو وهيئه الامم المتحدة،...
تفيد التوقعات الجوية بموجة حر جديدة قد تضرب البلاد قريباً، ترتفع خلالها درجات...
جاء في بيان صادر عن القاضي عبد الحكيم صبحي سمارة الوزني رئيس محكمة الاستئناف...