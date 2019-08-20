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جامعة القدس تحصد المركز الثاني على مستوى آسيا في مؤتمر العلوم الـ13 في الصين



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حازت جامعة القدس على المركز الثاني لأفضل مشروع بحثي على مستوى آسيا بموضوع البيئة تحت عنوان "Filtrago، في "مؤتمر ومخيم العلوم الآسيوي الثالث عشر" المنعقد هذا العام في الصين، وذلك من خلال مشاركة وفد طلابي اختارته جامعة القدس من عدة مدارس فلسطينية كونها الممثل الفلسطيني في المخيم منذ عام 2014، بإشراف النائب التنفيذي لرئيس الجامعة أ.د. حسن دويك. 

 
وشارك في المؤتمر الذي أقيم في مدينة شانتو الصينية أكثر من أربعين دولة حول العالم، وبمشاركة خمسة علماء حاصلين على جوائز نوبل في مختلف العلوم الطبيعية كمحاضرين في المخيم، وعشرة علماء آخرين حاصلين على أعلى الاوسمة العلمية في أسيا، وبما يقارب الـ60 مشروعاً لإيجاد حلول منطقية بأسلوب البحث العلمي لمجموعة من القضايا التي تعتبر معضلات فعلية في العالم، وأسيا بشكل خاص.
 
وأكد النائب التنفيذي لرئيس الجامعة وعضو اللجنة الدولية للمخيم أ.د. حسن دويك على دور مشاركة الطلبة في تعميق معرفتهم بأسس ومهارات البحث العلمي، وهو ما يشكل حافزاً لهم للاستمرار في إعداد الأبحاث العلمية للنهوض بواقع التعليم والبحث العلمي في فلسطين.
 
وأشار إلى أن جامعة القدس منحت هذا العام الفرصة الكاملة لطلبة الثانوية العامة للمشاركة في المؤتمر والمخيم للمشاركة في أضخم تجمع لطلاب آسيا، حيث يعمل المخيم على إعادة تشكيل نظام التعليم في المنطقة، ويحفز الطلبة على البحث العلمي والابتعاد عن موضوع التلقين.
 
وقال أ.د. دويك: "إن هذا التجمع العلمي الدولي، الذي تشارك فيه جامعة القدس للعام الخامس على التوالي يتيح للطلبة المشاركين التشبيك مع الوفود في مجال العلوم الطبيعية بفروعها المختلفة كالفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية والرياضيات، كما أنه يعد فرصة متميزة للطلبة للالتقاء بمجموعة كبيرة من الحاصلين على جوائز نوبل في فروع العلوم، وكبار العلماء حول العالم."
 
وقال مدير متحف الرياضيات في الجامعة الأستاذ جهاد أبوالكباش والذي ترأس الوفد أن الطالبة سارة جابر من الوفد الفلسطيني وبالشراكة مع تركيا وكوريا الجنوبية تمكنت من حصد الجائزة الفضية في موضوع البيئة تحت عنوان Filtrago، وتعتمد آلية عمل المشروع على تنقية المياه وتحليتها والتخلص من ملوثات المحيطات والبحار، وقد تم تصميم الآلة التي تعمل على تحويل طاقة الأمواج إلى طاقة كهربائية لتشغيل 3 آلات أخرى، الأولى تقوم على تخلص المياه من ملوثات البلاستك، فيما تقوم الثانية على تنقية المياه من الرمال والشوائب قبل أن تعمل الآلة الثالثة على فلترة وتحلية المياه وتحويلها لمياه صالحة للشرب.
 
 وأضاف، الطالبان الأخران وهما، حازم أبو سعدة، وخليل القواسمة تقدما بمشروعين آخرين في الطب هما CRISPER , UNSTOPPABLE HEART  ، وهما من ضمن المشاريع المنافسة في المرحلة النهائية أيضاً.
 
ويشار إلى أن جامعة القدس قد شاركت العام الماضي في مؤتمر ومخيم العلوم الآسيوي وحازت على المركز الأول في مشروع بحثي حول إعادة تدوير النفايات الزجاجية، ويهدف المخيم إلى جمع الشباب الاسيويين الموهوبين ومنحهم الفرصة من خلال الحوار مع كبار العلماء في العالم، وتقديم عدة أبحاث وحلول منطقية  لقضايا هامة تخص العالم.




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