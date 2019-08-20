مجموعة, نباتية, لمكافحة, شيخوخة, البشرة,

Yves Rocher, ماركة التجميل والعناية النباتية الفرنسية, تطرح مجموعة العناية Anti- Age Global الجديدة, بهدف إعادة الشباب الى البشرة.أخصائيو النباتات في "ايڤ روشيه" نجحوا بإجراء بيوتكنولوجي مميز في انتاج عصارات براعم نباتية غالية الثمن من قلب البرعم.للرحيق قدرة تجديد نفسه, يعمل داخل خلايا البشرة ويؤدي الى تجديد الخلايا. التعبير المتكامل لعالم النباتات أدى الى التطوير الإبداعي لخلاصة براعم زهرة الليلك.جميع منتجات المجموعة تعتمد على 94% - 96% على مواد طبيعية. المجموعة الجديدة تقدم منتجات عناية لبشرة الوجه والعنق, تصلح جميع انواع علامات العمر من أعماق البشرة.العصارة الفعالة هي رحيق براعم نباتية تعمل داخل خلايا البشرة لتجديد الخلايا المسؤولة عن إنتاج الكولجان حيث تتجدد بسرعة تزيد عن 20%.مجموعة Anti- Age Global تشمل 7 منتجات:مستحلب لتحسين نجاعة العناية:المستحلب يمكن استيعاب منتجات العناية لبشرة نضرة اكثر في عملية واحدة, لتحسين نجاعة مواد التجميل, تقوية الطلة النضرة وعمليات مكافحة الشيخوخة. السعر: 117 ش.سيروم خلاصة سوپر اسنس لتصليح علامات العمر:سيروم يحسن فوراً بشرة الوجه والعنق بشكل ظاهر للعين, البشرة ناعمة وبرّاقة وتقل التجاعيد, الجلد يشتد, نعومة موحدة وحجم اكبر وخلال شهر تحصل البشرة على حياة جديدة. السعر: 279ش.كريم يوم لجميع أنواع البشرة:كريم انعاش للبشرة يجعلها مشدودة اكثر, يمنحها النعومة والنضارة. يقلل التجاعيد, يرطب البشرة ويخفي علامات العمر. السعر: 250 ش.كريم يوم للجمال ضد الشيخوخة لبشرة جافة:كريم ينعش البشرة ويشدها, يمنح النعومة والبريق لطلة شبابية أكثر, يقلل التجاعيد, يغذي البشرة ويخفي علامات العمر. السعر 250 ش.كريم ليل لترميم جميع انواع البشرة:كريم ليل ضد الشيخوخة لجميع انواع البشرة, من الصباح الأوّل تحصل البشرة على حياة جديدة, نشعر بشد بشرة الوجه أكثر في كل يوم يمر. يقلل التجاعيد ويخفي علامات العمر. في المستحضر ابليكاتور لدهن مريحة لدهن دقيق للأماكن التي تحتاج ذلك. السعر: 195 ش. المجموعة متوفرة في شبكة حوانيت Yves Rocher في أنحاء البلاد.