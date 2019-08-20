تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-20 18:47:19 صلاح: أحب كرة القدم بأخطاء الحكام.. والفار سيمنحني ركلات الجزاء |  2019-08-20 18:46:27 كيف رد كاظم الساهر على خبر إنفصاله عن خطيبته! |  2019-08-20 18:44:50 إضافة هذه المادة إلى المياه تهدد ذكاء الأطفال! |  2019-08-20 18:43:17 عريقات يصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بالفاسد روحيا وعقليا |  2019-08-20 18:40:53 شبح الاضراب لا يزال يخيم على افتتاح السنة الدراسية المقبلة |  2019-08-20 17:27:10 مجلس يافة الناصرة:المسيرة العمرانية مستمرة |  2019-08-20 17:24:17 جامعة القدس تحصد المركز الثاني على مستوى آسيا في مؤتمر العلوم الـ13 في الصين |  2019-08-20 17:21:23 سان جيرمان يرسل خبرًا سارًا لبرشلونة |  2019-08-20 17:17:15 النائبتان طليب وعمر تهاجمان إسرائيل |  2019-08-20 17:12:25 جمعية الأقصى تنطلق بمشروعها لترميم مسجد بلال في القدس‎ |  2019-08-20 12:15:00 عرابة تخرج عن بكرة ابيها في وداع الطالبة اية نعامنة |  2019-08-20 15:50:38 بلدية ام الفحم تلغي حفل تامر نفار :فحوى بعض اغانيه بعيدة عن الجانب الديني والأخلاقي المتعارف عليه بام الفحم |  2019-08-20 16:00:00 مسؤول إيراني: سنسمع صوت تحطم عظام واشنطن إن ألغت روسيا والصين تعاملهما بالدولار |  2019-08-20 15:30:38 معجزة رياضية.. طفل هندي يتسلق أعلى جبل في أوروبا |  2019-08-20 15:21:43 فيديو - تخليص رضيعة علقت داخل سيارة مغلقة ببئر السبع |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجموعة نباتية لمكافحة شيخوخة البشرة



  |     |   اضافة تعليق




Yves Rocher, ماركة التجميل والعناية النباتية الفرنسية, تطرح مجموعة العناية Anti- Age Global الجديدة, بهدف إعادة الشباب الى البشرة.أخصائيو النباتات في "ايڤ روشيه" نجحوا بإجراء بيوتكنولوجي مميز في انتاج عصارات براعم نباتية غالية الثمن من قلب البرعم.للرحيق قدرة تجديد نفسه, يعمل داخل خلايا البشرة ويؤدي الى تجديد الخلايا. التعبير المتكامل لعالم النباتات أدى الى التطوير الإبداعي لخلاصة براعم زهرة الليلك.جميع منتجات المجموعة تعتمد على 94% - 96% على مواد طبيعية. المجموعة الجديدة تقدم منتجات عناية لبشرة الوجه والعنق, تصلح جميع انواع علامات العمر من أعماق البشرة.العصارة الفعالة هي رحيق براعم نباتية تعمل داخل خلايا البشرة لتجديد الخلايا المسؤولة عن إنتاج الكولجان حيث تتجدد بسرعة تزيد عن 20%.
مجموعة Anti- Age Global تشمل 7 منتجات:مستحلب لتحسين نجاعة العناية:المستحلب يمكن استيعاب منتجات العناية لبشرة نضرة اكثر في عملية واحدة, لتحسين نجاعة مواد التجميل, تقوية الطلة النضرة وعمليات مكافحة الشيخوخة. السعر: 117 ش.
سيروم خلاصة سوپر اسنس لتصليح علامات العمر:سيروم يحسن فوراً بشرة الوجه والعنق بشكل ظاهر للعين, البشرة ناعمة وبرّاقة وتقل التجاعيد, الجلد يشتد, نعومة موحدة وحجم اكبر وخلال شهر تحصل البشرة على حياة جديدة. السعر: 279ش.
كريم يوم لجميع أنواع البشرة:كريم انعاش للبشرة يجعلها مشدودة اكثر, يمنحها النعومة والنضارة. يقلل التجاعيد, يرطب البشرة ويخفي علامات العمر. السعر: 250 ش.
كريم يوم للجمال ضد الشيخوخة لبشرة جافة:كريم ينعش البشرة ويشدها, يمنح النعومة والبريق لطلة شبابية أكثر, يقلل التجاعيد, يغذي البشرة ويخفي علامات العمر. السعر 250 ش.
كريم ليل لترميم جميع انواع البشرة:كريم ليل ضد الشيخوخة لجميع انواع البشرة, من الصباح الأوّل تحصل البشرة على حياة جديدة, نشعر بشد بشرة الوجه أكثر في كل يوم يمر. يقلل التجاعيد ويخفي علامات العمر. في المستحضر ابليكاتور لدهن مريحة لدهن دقيق للأماكن التي تحتاج ذلك. السعر: 195 ش. المجموعة متوفرة في شبكة حوانيت Yves Rocher في أنحاء البلاد.





كلمات متعلقة

مجموعة, نباتية, لمكافحة, شيخوخة, البشرة,

تابعونــا

شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة تصدر :مجموعة RVL شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة تصدر :مجموعة RVL 2019-08-18 | 14:23:31

"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL" شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة تصدر :مجموعة ...

PDPAOLA تدللكنّ بهدية PDPAOLA تدللكنّ بهدية 2019-08-18 | 12:50:14

ماركة مجوهرات PDPAOLA تدللكنّ بهدية عبارة عن حقيبة على كل شروة فوق 299 شيكل. العرض قائم...

بحاجة لموافقه طبيه لتحصل على رخصة كنابيس ؟؟؟ .. اطباءنا بساعدوك ... بحاجة لموافقه طبيه لتحصل على رخصة كنابيس ؟؟؟ .. اطباءنا بساعدوك ... 2019-08-15 | 10:54:57

بحاجة لموافقه طبيه لتحصل على رخصة كنابيس .. اطباءنا بساعدوك ... عندك صعوبة بالنوم...

افتتاح استاد رياضي في شفاعمرو بتكلفة إجمالية حوالي 9.5 شيكل افتتاح استاد رياضي في شفاعمرو بتكلفة إجمالية حوالي 9.5 شيكل 2019-08-13 | 14:50:34

أقيم يوم الثلاثاء(6.8.2019) ، حفل افتتاح استاد شفاعمرو الرياضي في حي ظهر الكنيس في...

عملاقة التصميم MINISO تفتتح حانوتاً جديداً في BIG FASHION الناصرة عملاقة التصميم MINISO تفتتح حانوتاً جديداً في BIG FASHION الناصرة 2019-08-08 | 10:44:03

بعد مرور سنة فقط من افتتاح الشبكة في إسرائيل تفتتح MINISO الحانوت الـ 11 للماركة في BIG...

افتتاح فرع جديد لشبكة miniso اليابانية في الناصرة افتتاح فرع جديد لشبكة miniso اليابانية في الناصرة 2019-08-06 | 21:04:18

بمشاركة واسعة وحضور غفير, افتتحت شركة التصميمات والادوات الاستهلاكية mimiso فرعها...

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! 2019-08-01 | 14:18:29

يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون...

لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو 2019-07-30 | 11:39:25

مدير المركز الطبي بادي بوريا وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان...

لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو لقاء تعارف جمع بين مستشفى بوريا وبلدية شفاعمرو 2019-07-30 | 11:39:25

مدير المركز الطبي بادي بوريا وصل للقاء تعارف مع رئيس بلدية شفاعمرو , السيد عرسان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية عملة اسلامية حفريات بلدة كفر كما سلطة الاثار الجليل الاسفل الشركسيةعين ماهل اطلاق نار مجهول شرطة . بيت اصابات اضرار تحقيقثانوية ابن خلدون عرابة مدرسة طلابها تخريج الفوج ال 36 مدينة مشاركة واسعة عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمرام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات اصابة مصرع بالغة شاب تعرض للدهس حي الفاخورة الناصرة مدينة اسعاف شرطة حادث تجريف جرافات دونمات اراضي النقب قرية اللقية عرار ابو طلب اسامة سعدي وقف معلم اطلاق نار سيارة معلم الثانوية مدرسة الجديدة كفر قاسم اليوم العالمي للمعلم رؤى مازن غطاس ArabCasting برنامج دعم تصويت الشابة فتحي غنامه سخنين 30 عاما سجن اطلاق سراح قتل داني كاتس سجنت ظلما رامي ايهاب النمر الفتى يافا متأثرا اصابته حادث دهس طرق مصرع مستشفى مدينة طرعان الافراج المحكمة مظاهرة القس الاقصى و اعتقال شكوك بيكتيريا ليستيريا شوبرسال حمص منتوج 1 كغم منتج طحينة الشركة حزب التجمع رشاوى نصب احتيال اموال اعتقالات صفوف الشرطة التحقيق قضية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com