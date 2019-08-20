سان, جيرمان, يرسل, خبرًا, سارًا, لبرشلونة,

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علّق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على تطبيق تقنية الفيديو المساعد مؤخرًا في...
أصدر نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن نجمه الفرنسي بول بوجبا،...
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز...
كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن سبب فشل الفراعنة في نهائيات...
أصر المدرب الألماني لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخيل، على أن فريقه لن يسمح...
كشف موقع TMZ أن بحوزته وثائق تثبت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس...
يرى البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، أن الميرنجي في الوقت الحالي لا...
شدد تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان، على ضرورة الاحتفاظ بخدمات زميله ومواطنه...
يرى تقرير صحفي، أن الفرنسي كيليان مبابي استقر على الرحيل عن صفوف ناديه باريس سان...
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بينهم 3 لاعبين جراء أعمال شغب اندلعت قبيل انطلاق...