جمعية, الأقصى, تنطلق, بمشروعها, لترميم, مسجد, بلال, في, القدس‎,

اطلقت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية مشروع ترميم مسجد بلال في جبل ابو غنيم والذي يقع في قرية ام طوبا جنوب القدس، يشار الى ان هذا المسجد بني منذ 15 عام ويقع بالقرب من مستوطنة جبل أبو غنيم ويخدم أهالي الحي في الصلوات اليومية وخطب الجمعة، وتقوم الجمعية بهذا العمل نظرا للحاجة الملحة لترميم المسجد وصيانته حيث تتسرب المياه في الشتاء عبر سقف وجدران المسجد، وفي الصيف ترتفع درجات الحرارة ولا يمكن تشغيل المكيفات بسبب خلل في شبكة الكهرباء كما سيتم إعادة بناء حمامات ودورات المياه للمسجد.

أهالي الحي ثمنوا دور الجمعية ومبادرتها الى ترميم مسجدهم وتهيئته للصلاة وخطب الجمعة الامر الذي يسد حاجتهم ويعزز رباطهم في هذه المنطقة الحساسة في القدس.الشيخ محمد سواعد مدير جمعية الأقصى اكد أهمية هذا المسجد وحساسية موقعه ودعا اهل الخير والمحسنين للمبادرة الى تقديم صدقاتهم لترميم المسجد واعماره الامر الذي يعزز صمود الأهل ورباطهم في هذه المنطقة الحساسة في هذه المرحلة الحرجة، وأضاف: تسعى جمعية الأقصى الى الوقوف مع أهالي القدس قدر المستطاع، حيث يعانون سياسات التضييق والحصار ومحاولات التهجير القسري لافراغ المدينة من سكانها.