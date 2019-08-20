جمعية, الأقصى, تنطلق, بمشروعها, لترميم, مسجد, بلال, في, القدس‎,

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حازت جامعة القدس على المركز الثاني لأفضل مشروع بحثي على مستوى آسيا بموضوع البيئة...
شيعت جماهير غفيرة جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما) الى مثواها...
جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم اليوم الثلاثاء :" قرر رئيس بلدية ام الفحم د.سمير...
تم اليوم الثلاثاء في موقف سيارات تابع لمركز تجاري بمدينة بئر السبع تخليص طفلة...
شارك سعيد مصاروة والد شهيدة العلم اية مصاروة من باقة الغربية في جنازة الطالبة...
بعث السفير الدولي والمبعوث الاممي لدى منظمه اليونسكو وهيئه الامم المتحدة،...
تفيد التوقعات الجوية بموجة حر جديدة قد تضرب البلاد قريباً، ترتفع خلالها درجات...
جاء في بيان صادر عن القاضي عبد الحكيم صبحي سمارة الوزني رئيس محكمة الاستئناف...
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الثلاثاء :" من...
وصل في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما)...