Sacara, تطرح, قناعاً, متطوراً:, لشد, وتكسيم, المؤخرة,

كيم كرداشيان, جنيفر لوپيز والكثير من المشهورات نجحن في نشر البشرى بموضوع شد وتكسيم المؤخرة, الذي يغزو العالم في هذه الأيام وقد وصل الى البلاد.

شبكة الماكياج والعناية Sacara تطرح قناعاً لتكسيم وشد البشرة والمؤخرة - (Perfect-s) الذي يساعد على تقليل تراكم الدهون والحفاظ على جسم مكسّم اكثر. المواد الفعالة في القناع تساعد على حرق الدهون في المنطقة المعالجة ويُنشط جريان الدم. يحتوي القناع على: حامض هيلاروني - يساعد على شد الجلد, بذور نباتات تحسن جريان الدم, كفائين - يمتص دهون, رطوبة كلوچن - تغذي البشرة.السعر: 89.90 ش. لـ - 100 مل.