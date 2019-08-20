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بلدية ام الفحم تلغي حفل تامر نفار :فحوى بعض اغانيه بعيدة عن الجانب الديني والأخلاقي المتعارف عليه بام الفحم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم  اليوم الثلاثاء :" قرر رئيس بلدية ام الفحم د.سمير صبحي، وبعد التشاور مع أعضاء المجلس البلدي وتأييد الغالبية العظمى منهم، وكذلك التشاور مع أصحاب الشأن وإدارة المركز الجماهيري، إلغاء الحفل الغنائي المقرر للفنان تامر نفار على خشبة مسرح وسينماتك ام الفحم يوم الخميس القريب 22.8.2019.


وجاء قرار رئيس البلدية للأسباب التالية:

أولا: تم الاستماع والإصغاء لعدد كبير من مضامين وفحوى أغنيات وعروض كثيرة من أغاني الفنان، ووجد أنها بعيدة كل البعد عن الجانب الديني والأخلاقي والتربوي والثقافي المتعارف عليه في ام الفحم، لاحتوائها عبارات ومصطلحات وأفكار لا تتلاءم ولا تتناسب مع قاموسنا الثقافي والحضاري والمجتمعي، على أقل تقدير.


ثانياً: إن هذه الحفلة بمضمونها المقترح لم تعرض على لجنة أمناء المركز الجماهيري، والتي تلتئم مرة كل ثلاثة أشهر، وهذا المقترح لم يكن أصلا على طاولة البحث والطرح للبرنامج الوشيك.


ثالثاً: نثمن عالياً وغالياً عمل المركز الجماهيري وقسم الشبيبة الذي استقطب مئات بل آلاف الطلاب خلال عطلة الصيف، عبر العشرات من الدورات التربوية والرياضية والثقافية والفنية والترفيهية، بالإضافة الى عشرات العروض الثقافية والفنية التي تمت على خشبة المسرح الجماهيري للكبار والصغار، للرجال والنساء، للطلاب والأكاديميين، على حد سواء.


رابعاً: نؤكد لكم أن رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وكذلك المركز الجماهيري، بإدارته وطاقمه، حريصون – كل الحرص – على مصلحة أبنائنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا – ويقدمون لهم كل ما من شأنه أن يجعلهم شامة بين الأمم، وفي ذات الوقت الحفاظ على الذوق الفحماوي والطابع العام للمجتمع الفحماوي.




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