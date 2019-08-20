مسؤول, إيراني:, سنسمع, صوت, تحطم, عظام, واشنطن, إن, ألغت, روسيا, والصين, تعاملهما, بالدولار,

أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، أن تفكك الولايات المتحدة سيتسارع إذا ما ألغت روسيا والصين تعاملهما بالدولار.

وفي كلمة ألقاها بمدينة "قم"، قال بوردستان: "الولايات المتحدة بديونها البالغة اليوم 22 تريليون دولار تعد الدولة الأكثر مديونية في العالم، ولكن هذا الأمر لا يظهر، نظرا لأن الدولار يستخدم كأساس في المعاملات النقدية". بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف أنه لو جرى تنفيذ مشروع إلغاء الدولار من المعاملات بين روسيا والصين فحينها سنسمع صوت تحطم عظام واشنطن.وفي جانب آخر من حديثه أشار إلى أن هناك ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا تسعى من أجل الاستقلال وفيها حركة تسعى للاستفتاء على الاستقلال ولو تم هذا الأمر ستتبعها سائر الولايات.