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تخليص طفلة رضيعة علقت داخل سيارة مغلقة ببئر السبع



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تخليص طفلة رضيعة علقت داخل سيارة مغلقة ببئر السبع




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