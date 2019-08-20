فيديو - تخليص رضيعة علقت داخل سيارة مغلقة ببئر السبع

تم اليوم الثلاثاء في موقف سيارات تابع لمركز تجاري بمدينة بئر السبع تخليص طفلة رضيعة (شهران) علقت داخل سيارة مغلقة .

وقام احد الحراس ممن تواجدوا على مدخل الموقف بتحطيم الزجاج الامامي للسيارة واخراج الطفلة .وجرى نقل الطفلى للمستشفى لاستمكال علاجها هناك .