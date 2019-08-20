مانشستر, يونايتد, يصدر, بيانًا, بشأن, بوجبا,

أصدر نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن نجمه الفرنسي بول بوجبا، عقب التعادل مع وولفرهامبتون بالأمس بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بول بوجبا قد أهدر ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد في المباراة، وتعرض على إثرها لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الشياطين الحمر في البيان "يشعر الجميع في مانشستر يونايتد بالاشمئزاز من الانتهاكات العنصرية التي استهدفت بول بوجبا بالأمس".وأضاف "كل من عبر عن هذه الآراء لا يمثل قيم نادينا العظيم، ومن المشجع أن نرى الغالبية العظمى من جماهيرنا على مواقع التواصل الاجتماعي تدين الأمر".وتابع البيان "مانشستر يونايتد لا يتسامح مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز".وأتم "سنعمل لتحديد القلة المتورطة في هذا الحادث واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، كما نشجع مجموعات التواصل الاجتماعي على اتخاذ موقف مماثل".