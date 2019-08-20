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فيديو -سعيد مصاروة والد شهيدة العلم اية من باقة الغربية خلال جنازة اية نعامنة: كان الله في عون والديها



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شارك سعيد مصاروة والد شهيدة العلم اية مصاروة من باقة الغربية في جنازة الطالبة الجامعية ابنة عرابة المرحومة اية نعامنة اليوم الثلاثاء .



 وقال سعيد مصاروة في حديث للصنارة نت :" نشارك عائلة نعامنة في عرابة مصابهم ونعزيهم في ابنتهم ".


بعد ان كان سعيد مصاروة هو ايضا عاش هذه اللحظات بفقدانه ابنته أية مصاروة التي ارتقت بعملية قتل في استراليا خلال تعليمها هناك.


وقال مصاروة  :" مصابنا جلل في اية ابنتي واية نعامنة فكلاهما ابنتاي واتقدم باحر التعازي لوالديها عسى الله ان يلهمهما الصبر والسلوان على فقدانهما ابنتهما اية"..




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