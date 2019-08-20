سفير, اليونسكو, ومبعوث, الأمم, المتحدة, معالي, كلار, ينعي, وفاة, شهيدة, العلم, إبنة, عرابة, آية, نعامنة,

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شارك سعيد مصاروة والد شهيدة العلم اية مصاروة من باقة الغربية في جنازة الطالبة...
تفيد التوقعات الجوية بموجة حر جديدة قد تضرب البلاد قريباً، ترتفع خلالها درجات...
شيعت جماهير غفيرة جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما) الى مثواها...
جاء في بيان صادر عن القاضي عبد الحكيم صبحي سمارة الوزني رئيس محكمة الاستئناف...
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الثلاثاء :" من...
وصل في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما)...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في أعقاب تحقيق...
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انه لا يستبعد تشكيل حكومة موسعة مشددًا على أن...
نجحت وحدة الانقاذ "لهافا" من سلطة الاطفاء والانقاذ في انتشال جثة شاب فقدت آثاره...
قدم حزب العمل امس الاثنين التماسًا لمحكمة العدل العليا وذلك لشطب قائمة حزب...