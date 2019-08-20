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سفير اليونسكو ومبعوث الأمم المتحدة معالي كلار ينعي وفاة شهيدة العلم إبنة عرابة آية نعامنة



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بعث السفير الدولي والمبعوث الاممي لدى منظمه اليونسكو وهيئه الامم المتحدة، والمايسترو العالمي الشاب معالي كلار، تعزيه خاصه من للشعب الفلسطيني والاقليه العربيه بوفاة الطالبة الجامعية اية نعامنة .

 بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب مليئة بالحزن والمواساة أتقدم بإسمي (معالي كلار) وبإسم زملائي السُفراء في اليونسكو (باريس) وهيئه الامم المتحدة بأحر التعازي والمواساة الى الشعب الفلسطيني وبلده واسرة الفقيده المرحومه الطالبه الفلسطينيه

(آيه نعامنة)

والتي وافتها المنيه يوم 18 اغسطس 2019,  في صحراء داناكيل )danakil depression) في اثيوبيا في رحله تعليميه

 نسأل الله ان يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته، رحمها الله.




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