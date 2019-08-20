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سواريز يدخل لائحة طلبات يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يُخطط لحركة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو، حيث سيُغادر لاعبه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان، مقابل ضم البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة.


وأضافت الصحيفة "فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كان في مدينة برشلونة أمس الإثنين، ناقش مع إدارة البارسا عدة ملفات، ومن ضمنها قام بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز".


وأشار التقرير، إلى أن سواريز لم يظهر من قبل ضمن قائمة المطلوبين في صفوف السيدة العجوز، لكن البيانكونيري أظهر في مناسبات سابقة، أن الأمور المالية لن تكون عائقًا فيما يتعلق بتلبية احتياجات الفريق، كما حدث سابقًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو وضمه من ريال مدريد.




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