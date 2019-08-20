سواريز, يدخل, لائحة, طلبات, يوفنتوس,

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كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن سبب فشل الفراعنة في نهائيات...
أصر المدرب الألماني لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخيل، على أن فريقه لن يسمح...
كشف موقع TMZ أن بحوزته وثائق تثبت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس...
يرى البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، أن الميرنجي في الوقت الحالي لا...
شدد تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان، على ضرورة الاحتفاظ بخدمات زميله ومواطنه...
يرى تقرير صحفي، أن الفرنسي كيليان مبابي استقر على الرحيل عن صفوف ناديه باريس سان...
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بينهم 3 لاعبين جراء أعمال شغب اندلعت قبيل انطلاق...
يسيطر الغموض على مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا بشأن رحيله المنتظر عن ناديه...
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو...
تلقت جماهير برشلونة نبأ سارا بشأن نجم فريقها الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك...