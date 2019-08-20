موجة, حر, جديدة, تزامناً, مع, عودة, المدارس,

تفيد التوقعات الجوية بموجة حر جديدة قد تضرب البلاد قريباً، ترتفع خلالها درجات الحرارة لتصل إلى 34 درجة مئوية، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة لمقاعد الدراسة، فمتى ستبدأ الموجة؟

الراصد الجوي الفلسطيني قصي الحلايقة، قال :" تتعرض منذ بداية فصل الصيف فلكياً في 21/06/2019 لكتل هوائية صيفية معتدلة، حيث بقيت معدلات الحرارة ضمن المقبول دون ارتفاعات كبيرة، أو حتى موجات حر طويلة.وأضاف:"يُتوقع تواصل الأجواء الصيفية العادية خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء وخلال يومي الأربعاء والخميس، فيما تميل الليالي للبرودة والرطوبة وتظهر السحب المنخفضة على فترات".