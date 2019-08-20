هيفاء, وهبي, تكشف, للمرة, الاولى, تفاصيل, مرضها,

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نشرت الفنانة المصرية زينة عبر حسابها على انستغرام صورة جديدة لها وذلك بعد الاشكال...
نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها...
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فيديو جديدا لها يظهرها وهي ترعى الأغنام في...
تفاعل عدد من الاعلاميين والفنانين مع تغريدة الفنانة اللبنانية اليسا التي اعلنت...
فاجأت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بإعلانها أنها ستعتزل الغناء وطرح الألبومات...
بعد التظاهرة الغريبة التي تم تنفيذها في لبنلن لدعم النجم وائل كفوري، قررت طليقته...
أشعل محمد وزيري المدير السابق لأعمال النجمة هيفاء وهبي موقع “تويتر”، بتغريدة...
طرحت الفنانة السورية أصالة أغنية "حاجة متخصكش" من ألبومها الجديد "في قربك"،...
أصدر الفنان هيثم خلايلة فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “يا غزالة” على...
شمس، ابنة المخرج السوري بسام الملا، كوّنت عالمها الخاص، وهي تقوم يتقليد الغرب...