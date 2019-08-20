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عرابة تخرج عن بكرة ابيها في وداع الطالبة اية نعامنة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شيعت جماهير غفيرة جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما) الى مثواها الاخير .



وتسلمت العائلة جثمان الفقيدة التي تركت خلفها والدين و6 من الأخوات والأخوة بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية. 


وتسلم أفراد من العائلة جثمان ابنتهم آية ونقلوه عبر سيارة إسعاف إلى عرابة، وانطلقت الجنازة بعد ان حمل النعش على الأكتاف واتجه موكب المشيعين إلى مسجد عرابة القديم لأداء صلاة الجنازة، ومن ثم انطلق موكب الجنازة إلى مدفن العائلة في "المراح"، حيث يوارى جثمانها الطاهر الثرى. 


وسيفتح بيت العزاء في قاعة مسجد عمر بن الخطاب المجاور لبيت عائلة الفقيدة لمدة ثلاثة أيام من بعد ظهر اليوم الثلاثاء حتى مساء الخميس.


وأعلن يوم الأحد الماضي، عن العثور على جثة الطالبة نعامنة التي شاركت في بعثة طلابية من معهد العلوم التطبيقية "التخنيون" إلى أثيوبيا في صحاري الدناكال، وتم العثور على جثتها قرب المكان الذي شوهدت فيه آخر مرة.


وجرى العثور على جثة الطالبة نعامنة التي ضلت طريقها خلال جولة في صحراء الملح بالدناكل في أثيوبيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية التي أشارت إلى أنه، على ما يبدو، سقطت الطالبة وماتت بالمكان. وشاركت في أعمال البحث عنها مروحية وطائرات مسيرة وطواقم بحث وإنقاذ وقوات من الشرطة والجيش في أثيوبيا.


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