القاضي عبد الحكيم صبحي سمارة - السبت 31/8/2019 رأس السنة الهجرية

جاء في بيان صادر عن القاضي عبد الحكيم صبحي سمارة الوزني رئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا اليوم الثلاثاء :" يطيب لنا أن نعلمكم أن رأس السنة الهجرية لهذا العام سيهلّ علينا بالخير والبركة، بإذن الله تعالى، يوم السبت وفق الأول من محرم لسنة 1441 هـ، الموافق 31/8/2019 .

وفي هذه المناسبة الطيبة، فإننا إذ نهنئ أمتنا الاسلامية عامة بحلولها، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يعيدها على كافة المسلمين بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يوحد كلمتهم ويؤلّف بين قلوبهم، وأن تكون بداية هذه السنة نهاية للعنف والجريمة التي تفشت في مجتمعنا وفرقت بين أفراده وجماعاته. ونسأله سبحانه وتعالى، بهذه المناسبة العظيمة المباركة، أن يلهم أمة الإسلام رشدها ويرفع قدرها ويحفظ عليها مقدساتها.وكل عام وأنتم بأمنٍ وخير وعافية وسلام وستر.