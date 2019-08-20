68, عاما, معا.., زوجان, يكشفان, عن, سر, غريب, لنجاح, علاقتهما, المديدة,

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من اللقاءات المتلفزة والصور الخاصة بزوجين أمريكيين أمضيا حوالي سبعة عقود من الزمن تحت سقف واحد يتحدثان عن سر نجاح العلاقة الزوجية.

وذكرت صحيفة "مترو"، أن الزوجين فرانسيس وروزماري كلونتز، من مدينة أوبورن بولاية واشنطن، يرتديان ملابس متطابقة لأكثر من 68 عاما، وهذا هو، بحسب وصف الزوجين، أحد أسرار السعادة واستمرار العلاقة الزوجية بقوة.والتقى فرانسيس وروزماري لأول مرة في المدرسة الثانوية وتزوجا منذ 68 عاما. وبدأ الزوجان بارتداء ملابس متماثلة، وفقا للزوجة، منذ أن أهدتهما والدتها قميصين متشابهين في بداية ارتباطهما.وتعد روزماري نفسها المسؤولة بالكامل عن مظهر زوجها، الذي سلمها زمام الأمور بما يخص الملابس، فهو "بكل بسرور" يلبس ما تختاره له.كما يغني الزوجان الترانيم الكنسية معا ويؤكدان أن الإيمان بالله يساعدهما في الحفاظ على علاقة زوجية ناجحة ومتينة.ووصف الزوجان كلونتز موقفهما من الحياة بقولهما: "يسوع أولا ثم الآخرون وبعد ذلك فقط أنت".