ماذا, يفعل, تناول, العنب, في, الجسم؟.., ما, هي, فوائده!,

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حذّرت دراسة جديدة من خطر الإفراط في تناول حقن الأنسولين وأدوية السكري الأخرى،...
الجوز من أكثر المكسرات فائدة للجسم، وهو من الأطعمة التي تحسن الصحة العامة وينبغي...
فوائد جديدة لنظام الكيتو الغذائي روجت لها دراسة إيطالية مفادها أن التقليل من...
الخس من الخضروات الورقية ذات الفوائد الصحية العديدة، من هذه الفوائد أنه يحتوي...
تحدث الأطباء وخبراء التغذية عن كمية العسل التي يمكن أن يتناولها الإنسان في اليوم...
يؤدي نقص الحديد في الدم إلى ظهور عدة مشاكل صحية عند الإنسان، وذلك بسبب انخفاض...
اقترب العلماء من القدرة على تحقيق الشفاء في حالات الإصابة بحمى الإيبولا النزفية...
كشف باحثون عن سروال قصير (شورت) آلي يساهم في تحسين أداء ممارسي رياضة المشي أو الركض...
أدخل عشرات الأشخاص غالبيتهم من المراهقين إلى المستشفى في الولايات المتحدة بسبب...
اكتشف علماء في معهد Karolinska بالسويد عضوا في الجلد يتكون من شبكة من الخلايا الدبقية...