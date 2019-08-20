ماذا, يفعل, تناول, العنب, في, الجسم؟.., ما, هي, فوائده!,

ماذا يفعل تناول العنب في الجسم؟، قد تكوني وأفراد أسرتك ممن يتناولون العنب ولا يدركون فوائده، فمعظمنا يحب العنب بكافة أنواعه وألوانه لأنه من الفواكه اللذيذة المليئة بالسكر.

وعلى الرغم من مذاقه الطيب، إلا أن الأمر لا يقتصر فقط على ذلك، فللعنب فوائد كثيرة، جمعناها لكِ في السطور التالية.فوائد العنب بكل أنواعه:– يكافح السرطان:فالعنب غني بمضادات الأكسدة ومادة الكاروتينات، ومادة الريسفيراترول التي تساعد على منع هذا المرض.– يمنع تجلط الدم:يساعد عصير العنب على منع تجلط الدم، وتحسين الدورة الدموية والتي تؤثر على الصحة العامة.– التهاب المثانة:يساعد علي تطهير المثانة، ويحسن عملية التبول، وتنشيط الكبد وإدرار الصفراء بصورة منتظمة.– يحسن الرؤية:تستخدم مركبات الفلافون الموجودة في بذور العنب لعلاج العمى الليلي، واضطرابات الشبكية وتحسين الرؤية.– فوائد العنب لأمراض القلب:غني بالمواد التي تساعد على منع تطور أمراض القلب، عن طريق منع أكسدة الكوليسترول الضار، وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، وتلك المركبات لها تأثير كبير فى الحد من الالتهابات ومنع تراكم الصفائح الدموية التي تعزز من تصلب الشرايين وتسبب نوبات قلبية.– فوائد العنب للكلى:يعتبر عصير العنب مدر طبيعي للبول، وهو مشروب رائع لتنظيف الكلى، كما أنه يساعد على علاج حصوات الكلى.– فوائد العنب للكبد:غني بالمعادن التي تحفز نشاط الكبد وتطهره، وتزيل السموم من الجسم.– فوائد العنب للجلد:يحتوي العنب على نسبة عالية من فيتامين سي المفيد جدًا للبشرة، والذي يساعد على منع ظهور حب الشباب.– مضاد للميكروبات:للمغذيات النباتية الموجودة في العنب خصائص مضادة للميكروبات، لاحتوائها علي الكيرسيتين والريسفيراترول، وهي مركبات مضادة للميكروبات والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.ملحوظة: يجب الانتباه إلى ضرورة غسل العنب جيدًا قبل تناوله، أو نقعه في ماء نقي وخل لمدة 15 دقيقة.